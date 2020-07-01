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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tatil için doğru adres Türkiye: Standartların ötesine geçtik

Avrupalılara tatil için en doğru adresin Türkiye olduğunu söyleyen SunExpress Üst Yöneticisi Max Kownatzki, “Tamamen Türkiye pazarına odaklanmaya karar verdik. Avrupa ile Mısır, Bulgaristan ve İtalya gibi diğer turistik bölgeler arasındaki operasyonlarımızı durdurduk” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi olan Türkiye, yatırımcının da vazgegeçilmez adresi. Türkiye ile Almanya arasında "hava köprüsü" rolünü üstlenen SunExpress'in Üst Yöneticisi Max Kownatzki, Türkiye'nin, salgın sürecinde tatil için "kesinlikle en doğru yer" olduğunu söyledi. Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in Üst Yöneticisi Kownatzki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Almanya ziyareti öncesi, turizm ve havacılık sektörünü değerlendirdi.

Max Kownatzki

STANDARTLARIN ÖTESİNE GEÇTİK

Kownatzki, uçuşlara ilgi ve talebin beklentilerin üstünde olduğunu belirterek, "Hem iç hem dış hat uçuşlarımızda yolcu sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Yolcularımızın da bizim kadar uçmayı özlediğini ve bize güvendiklerini görmek mutluluk verici" diye konuştu. Dış hat uçuşlarında salgın öncesi seviyeye ulaşmanın ülkelerin karşılıklı seyahat yasaklarını kaldırmasına bağlı olduğunu ifade eden Kownatzki, Türk hükümetinin, sürecin en başından beri şeffaf bir iletişimle mevcut durumu kamuoyuyla paylaştığını vurguladı.

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KRİZİN GALİBİ TÜRKİYE OLACAK

Türkiye'nin krizlere karşı dirençli, zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkan bir ülke olduğunu vurgulayan Kownatzki, ülkenin güçlü olduğu kadar aynı zamanda benzersiz bir turizm potansiyeli ve profesyonel bir altyapısı bulunduğunu bildirdi. Kownatzki, "Türkiye’nin bu krizi başarıyla atlatan ülkeler arasında olacağına eminim. Geçmişte terör ve komşu ülkelerde yaşanan savaşların bile Türkiye'yi ziyaret etmek isteyenleri durduramadığını gördük" diye konuştu.

TAMAMEN TÜRK PAZARINA ODAKLANDIK

  • Kownatzki, Avrupa'nın en büyük tur operatörleriyle çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti: "Özellikle Türkiye konusunda uzmanlaşmış olan iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimler, uzun vade için çok olumlu. Avrupa ülkelerinden zaten Türkiye'ye turist getirmeye başladık, yasaklar kalktıkça da daha fazla turist getireceğiz. Türkiye’ye yoğunlaştırmak ve Türk turizminin daha da güçlü bir ortağı olmak için bu kararı aldık. Tamamen Türkiye pazarına odaklanmaya karar verdik."

RUSYA İLE UÇUŞ GÜNDEMDE

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle hava yolu ulaşımının yakında açılabileceğini söyledi. Türkiye ile de hava yolu ulaşımının açılmasını değerlendirdiklerini belirten Ditrih, “Türkiye’nin 15 Temmuz’da Rusya ile hava yolu ulaşımını tekrar başlatmaya yönelik teklifini değerlendiriyoruz” dedi. Ülke basınında, Rusya’nın 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı belirtilmişti. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu öne sürülmüştü.

AB kapıları kademeli açıyor

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB), 1 Temmuz’dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldıracak. Buna göre, Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a 1 Temmuz’dan itibaren açılacak. Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere kısıtlama sürecek. Öte yandan söz konusu liste ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.

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