Ekonomi TCDD Türkiye-İran arasında işleyen tren seferleri durduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCDD: Türkiye-İran arasında işleyen tren seferleri durduruldu

TCDD'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye-İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
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TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında işleyen yük ve yolcu tren seferlerinin 23 Şubat tarihinde saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

  • Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve İran’da da ölümlere yol açan korona virüs tedbirleri kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi, Van Tahran yolcu treni ve yük tren seferlerinin 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı haftada bir gün çalışan Ankara-Tahran-Ankara (Trans Asya treni) ve yine aynı şekilde hafta bir gün çalışan Van-Tahran-Van (Van-Tahran treni) ile sağlanıyor.

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