Merkez Bankası piyasayı 52 milyar lira fonladı

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında, Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin yönelttiği, 'İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken gemilerin neden Kanal İstanbul'u tercih edeceğine' ilişkin eleştirilere yanıt veren Karaismailoğlu, 'Gemilerin sayıları ve boyutları artmaya başladı. 10 sene sonra Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesini bekliyoruz. Bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Bu da gemilerin beklemesi demek. Bir geminin bekleme maliyeti yaklaşık 104 bin dolar. İşletmeler bu hesaplamaları yaparak Kanal İstanbul alternatifine yönlenecek.' dedi.