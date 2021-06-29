Ekonomi Merkez Bankası piyasayı 52 milyar lira fonladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası piyasayı 52 milyar lira fonladı

Merkez Bankası düzenlediği 6 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi.

Haber Merkezi AA
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 51 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.

İhaleye 115 milyar 380 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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