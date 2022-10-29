TDP Genel Başkanı Sarıgül'den muhalefete örnek olacak 'Togg' değerlendirmesi: Alman Fransız İtalyan arabalarına güle güle

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Değişim Partisi'nin ekonomik modelinde, ekonomik milliyetçilik bulunduğunu belirten Sarıgül, "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Bugüne kadar sokaklarımızda İtalyan arabalarını, Fransız arabalarını, Alman arabalarını gördük. Japon arabalarını gördük. Ama bugün yerli arabamız Togg’u görmekten son derece mutluyum. Alman arabalarına Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına, Japon arabalarına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Türkiye'mizin sokaklarında Togg’u görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.

"İnşallah Londra'da, Paris'te, Berlin'de ve New York sokaklarında da göreceğiz"

Ekonomik milliyetçilik anlayışlarının en önemli parçalarından bir tanesinin de Togg olduğunu vurgulayan Sarıgül, " Hoş geldin Togg. Hoş geldin Togg. Hoş geldin Togg. Togg bugün Türkiye'nin sokaklarında yarın inşallah Londra'da, Paris'te, Berlin'de ve New York sokaklarında olduğunu görmeyi de Allah'ım inşallah bize kısmet eder." diye konuştu.

Sarıgül, Togg'u gördüğünde heyecanlandığını belirterek, "Heyecanlandım, araçtan son derece büyük bir keyif aldım. Gerçekten Türk insanı için büyük bir gurur. Burada binlerce mühendisin binlerce alın teri, binlerce emeği var. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

"Böylesine bir arabaya binmekten gurur duyacağım"

Togg'u kullanmak için müracaatta bulunduğunu bildiren Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Togg'u kullanmak üzere müracaatta bulundum. Özellikle de ilk günlerde daha hiç kimse konuşmadan Togg’u ben konuştum. 45 milyon da izlenme oldu. Yerli malı, yurdun malı herkes ona mutlaka sahip çıkmalı. Togg ülkemizin bir ürünü, bizim ekonomik milliyetçiliğimizin önemli bir parçası. Bir kez daha altını çiziyorum. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin Togg...Ben de Togg'a binmekten büyük bir gurur. Yani Alman arabası, Fransız arabası, beni heyecanlandırmıyor ama benim mühendisimin, benim çalışanlarımın, benim insanımın el emeği ve göz nuruyla yapılan binlerce mühendisimizin, mimarımızın, binlerce dizaynırın gerçekten emeğiyle yapılan böylesine bir arabaya binmekten gurur duyacağım.

Yatırımcıları kutluyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir yatırım yaptılar. Ellerini taşın altına koydular ve bugün dünya Türkiye'de Togg’u konuşuyor. Özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılında Togg’un bugün yurttaşlarımızla buluşması da ayrıca bizim için son derece önemli ve değerli. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yapılan hayırlı işlere teşekkür ediyoruz, eksik kalanları da mutlaka çözüm önerileriyle anlatıyoruz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi olarak bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir. Devletimiz adına yapılan bütün yatırımlar bizim için bir gurur vesilesidir."

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GÜNDEM Tarihi gün tarihi açılış: Erdoğan TOGG üretim tesisinde

EKONOMİ TOGG CEO'su Karakaş yeni TOGG modelinin tasarımını ilk kez gösterdi: C-XCOUP 2026'da yollarda

FOTOĞRAF 11 Togg'dan yapılan açıklamaya göre, \"Bir otomobilden fazlası\" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da \"Türkiye’nin Renkleri\"ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine \"Anadolu\", \"Gemlik\", \"Oltu\", \"Kula\", \"Kapadokya\" ve \"Pamukkale\" isimlerini verdi.



Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını... Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı.. Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını.. Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını.. Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini.. Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu. \"Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruz\"



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: \"Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız... İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.\" Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak. BiP'te paylaş

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