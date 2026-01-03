Teknoloji rekabetinde yatırımla öne çıkacak

2026'da fiber yatırımlarını büyüteceklerini açıklayan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 5G'nin günlük yaşama entegrasyonunu hızlandırmayı ve Türkiye'yi küresel teknoloji rekabetinde daha güçlü konuma getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şahin, “Milli kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürdük” dedi.
Türk Telekom, 2025'i güçlü altyapı yatırımları, öncü 5G çalışmaları ve teknoloji üretme vizyonuyla tamamlarken, 2026'yı 5G ile iletişimde dönüşümün yılı haline getirmek üzere stratejik adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Uzun yıllardır yürüttüğü saha testleri, pilot uygulamaları ve Ar-Ge çalışmalarıyla 5G'de öncü rol üstlenen Türk Telekom, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu kapsamında iştirak şirketleri Argela ve Netsia ile 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltan yenilikçi çözümler de geliştiriyor.
2025’İ GÜÇLÜ ALTYAPI YATIRIMIYLA TAMAMLADIK
Geride kalan yılı değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 2025'i güçlü altyapı yatırımlarıyla tamamladıklarını, 2026'yı ise 5G ile iletişimde dönüşümün yılı yapma vizyonuyla hareket edeceklerini belirtti. Şahin, Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verirken, teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye hedefiyle milli kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürdüklerini ifade etti. Geçen senenin Türkiye'nin dijital geleceği açısından kritik eşiklerin aşıldığı bir yıl olduğunu belirten Şahin, “Ağustos ayında, 2026 yılı şubat ayında dolacak olan sabit hizmetler imtiyazımızın 2050 yılına kadar uzatılmasıyla stratejik bir adım attık. Bu tarihi imza, Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlama hedefimiz doğrultusunda en büyük güvencemizdir. Bu kapsamda, 2030 yılına kadar fiber erişimimizi 37 milyon haneye, fiber abone sayımızı 17 milyona yükseltmeyi ve bağlantı hızımızı 7 kat artırmayı hedefliyoruz” dedi.
22 MİLYAR DOLARI AŞTIK
İmtiyaz sözleşmesi süresince Türkiye ekonomisine sağlayacakları 20 milyar dolarlık doğrudan katkının yanı sıra bu yatırımların teknoloji tabanlı tüm endüstriler üzerindeki çarpan etkisinin çok daha yüksek ölçekte hissedileceğini vurgulayan Şahin, 2005 yılından bu yana Türkiye'nin dijitalleşmesi yolunda gerçekleştirdikleri yatırımların 22 milyar doları aştığını, Türkiye'nin 81 ilini uçtan uca saran ve 535 bin kilometreye ulaşan fiber altyapılarının 34,3 milyon hane kapsamasına (FFTH/B ve FTTH/C) ulaştığını bildirdi.
En kapsayıcı mobil deneyimi sunma hedefi
- Mobil numara taşıma pazarındaki lider konumlarını sürdürürken, 5G frekans ihalesinde istedikleri frekansları alarak mobildeki abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör konumlarını pekiştirdiklerine dikkati çeken Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şunları kaydetti: “Aldığımız kapsamlı frekanslarla ülke ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacağız. Elde ettiğimiz bu güçlü pozisyon ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı baz istasyonu oranımızla Nisan 2026'dan itibaren Türkiye'nin her noktasında en kapsayıcı mobil deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Yerli teknolojilerimiz ve Ar-Ge gücümüzle Türkiye'nin 5G'de de öncü ülkelerden biri olması için çalışıyoruz. Uzun yıllardır yürüttüğümüz saha testleri, pilot uygulamalarımız ile yerli ve milli teknoloji üretme vizyonumuzla 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çözümler geliştirdik.”
70’in üzerinde uluslararası patentimiz var
- Şahin, iştirak şirketleri Argela ve Netsia'nın geliştirdiği yenilikçi çözümlerle 70'in üzerinde uluslararası patenti bulunduğuna dikkati çekti. Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Silikon Vadisi'ndeki şirketimiz Netsia ile geliştirdiğimiz SEBA ve RIC gibi ileri teknolojileri küresel pazara taşıyarak ülkemizin teknoloji üretme ve ihraç etme vizyonuna katkı sunuyoruz. Türk Telekom olarak 2026 yılında fiber yatırımlarını büyütmeyi, 5G'nin günlük yaşama entegrasyonunu hızlandırmayı ve Türkiye'yi kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir dijital güç haline getirme hedefiyle yolumuza devam edeceğiz."