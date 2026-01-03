Teknoloji rekabetinde yatırımla öne çıkacak

Mobil numara taşıma pazarındaki lider konumlarını sürdürürken, 5G frekans ihalesinde istedikleri frekansları alarak mobildeki abone başına en yüksek kapasiteye sahip operatör konumlarını pekiştirdiklerine dikkati çeken Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, şunları kaydetti: “Aldığımız kapsamlı frekanslarla ülke ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacağız. Elde ettiğimiz bu güçlü pozisyon ve 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı baz istasyonu oranımızla Nisan 2026'dan itibaren Türkiye'nin her noktasında en kapsayıcı mobil deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Yerli teknolojilerimiz ve Ar-Ge gücümüzle Türkiye'nin 5G'de de öncü ülkelerden biri olması için çalışıyoruz. Uzun yıllardır yürüttüğümüz saha testleri, pilot uygulamalarımız ile yerli ve milli teknoloji üretme vizyonumuzla 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çözümler geliştirdik.”