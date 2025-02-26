Tekstilcilerden kur desteği talebi

Geçen sene yaşanan 1,3 milyar dolarlık kaybın yüzde 29’unun global resesyon, yüzde 46’sının Rusya, Ukrayna ve İsrail pazarlarındaki daralma, yüzde 25’inin ise yüksek enflasyon, yüksek faiz ve baskılanan kur nedeniyle rekabetçiliğin aşınmasından kaynaklandığını belirten TGSD Başkanı Toygar Narbay, "Türk hazır giyim sektörünün önünde Trump’ın Çin’e yönelik önlemleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı nedeniyle yakından tedarikin öneminin artması ve bölgedeki savaşların son bulma ihtimali gibi önemli fırsatlar var. Ancak bu fırsatlardan yararlanmak için halihazırda kârsız hatta zararına satış yaparak pazarlarını ve üretim kaslarını korumak isteyen firmalarımızın desteklenmesi şart" dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) geçtiğimiz ay göreve gelen yeni başkanları Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren, TGSD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel’in de katılımıyla düzenledikleri toplantıda, sektörünn büyümesi için öneri ve taleplerini paylaştı.

Maliyetlerin Asya’dan yüzde 61, Kuzey Afrika’dan ise yüzde 46 daha pahalı olduğunu ifade eden Narbay, kur ve faiz desteğinin sağlanması halinde sektördeki iyileşmenin ihracatla sınırlı kalmayacağına, istihdamın yeniden artarken ithalatın da düşeceğine vurgu yaptı. Narbay, Türk hazır giyim sektörünün dünyanın altıncı, Avrupa’nın ise üçüncü büyük tedarikçisi olmasının yanı sıra tekstil sektörü ile birlikte Çin’den sonraki ikinci olduğunu belirtti. Narbay şöyle devam etti: "Dünya hazır giyim ticaretinden aldığımız yüzde 3,48 pay ve yaşanan kayıplara rağmen yarattığımız 590 bin kişilik istihdam ile Türkiye’nin en önemli endüstrilerinden biriyiz. Kalite, hız ve lojistik avantajlarımız sayesinde her zaman global alıcıların portföylerinde bulunuyoruz. Hatta global alıcılar, rakip ülkelere göre %20-25 oranında daha fazla ödeme yapmaya da hazır. Ancak son iki yılda yüksek enflasyon ve baskılanan kur politikaları nedeniyle ülkemize özgü koşullar oluştu."