Ekonomi Kurban Bayramı öncesi sahte indirim uyarısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurban Bayramı öncesi 'sahte indirim' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasını fırsat bilen bazı firmaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına başladığını savundu.

Haber Merkezi AA
TESK Genel Başkanı Palandökenden Kurban Bayramı öncesi sahte indirim uyarısı
Foto/arşiv

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, büyük mağazaların, özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyaları yürüttüğünü ileri sürdü.

Kurban Bayramı öncesi gerçekçi olmayan indirim kampanyalarının şimdiden başladığını belirten Palandöken, "Bayramları ve özel günleri fırsat bilen bu firmalar tarafından önce ürünlerin fiyatı şişiriliyor, sonra indirim varmış gibi pazarlanarak rant elde ediliyor. Vatandaşlarımız bayram arefesinde bu sahte indirimlere inanarak alışveriş çılgınlığına kapılmamalı. Alışverişlerde piyasa araştırması çok iyi yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşların, "yüzde 70'e varan indirim", "bir alana bir bedava", "ikinci ürüne yüzde 50 indirim" gibi kampanyalara aldanmamasını istedi.

İndirimlerin, yaz ve kış dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapılması ve bunun kurala bağlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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