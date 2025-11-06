Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
THY küresel havacılığa öncülük ediyor

THY küresel havacılığa öncülük ediyor

04:006/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmet Bolat.
Ahmet Bolat.

Dünya Finans Sempozyumu’ ve ‘Dünya Yolcu Sempozyumu’ İstanbul'da başladı. Organizasyona ev sahipliği yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, küresel havacılığın gelişimine katkı sunmaya ve bağlarını daha da güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından organize edilen ve Türk Hava Yollarının (THY) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Dünya Finans Sempozyumu (WFS)’ ve ‘Dünya Yolcu Sempozyumu (WPS)’ İstanbul'da başladı. Sempozyumun açılışında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu önemli buluşmanın yalnızca ekonomileri şekillendirmekle kalmayıp, kültürleri de birbirine yaklaştırarak küresel anlayışı güçlendirdiğini ve havacılık sektörünün geleceğini birlikte değerlendirmeleri için kritik bir platform niteliği taşıdığını söyledi.

REKORLAR KİTABINA GİRDİK

Havacılığın benzersiz bir gücü olduğunu ifade eden Bolat, Bugün Guinness Dünya Rekoru ile tescillenen, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olmamız, bu kararlılığımızın en somut göstergesidir" diye konuştu. Sempozyumların düzenlenmesine öncülük eden IATA'ya teşekkür eden Bolat, THY olarak küresel havacılığın gelişimine katkı sunmaya ve bağlarını daha da güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. IATA Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Sandrine Le Borgne ise dijital olarak desteklenen seyahate yönelik dönüşümün devam ettiğini, teknolojinin havacılık sektörü için uygulanmasının kolay olmadığını ifade etti.



#THY
#Ahmet Bolat
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum