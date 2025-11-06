THY küresel havacılığa öncülük ediyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından organize edilen ve Türk Hava Yollarının (THY) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Dünya Finans Sempozyumu (WFS)’ ve ‘Dünya Yolcu Sempozyumu (WPS)’ İstanbul'da başladı. Sempozyumun açılışında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu önemli buluşmanın yalnızca ekonomileri şekillendirmekle kalmayıp, kültürleri de birbirine yaklaştırarak küresel anlayışı güçlendirdiğini ve havacılık sektörünün geleceğini birlikte değerlendirmeleri için kritik bir platform niteliği taşıdığını söyledi.

Havacılığın benzersiz bir gücü olduğunu ifade eden Bolat, Bugün Guinness Dünya Rekoru ile tescillenen, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olmamız, bu kararlılığımızın en somut göstergesidir" diye konuştu. Sempozyumların düzenlenmesine öncülük eden IATA'ya teşekkür eden Bolat, THY olarak küresel havacılığın gelişimine katkı sunmaya ve bağlarını daha da güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. IATA Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Sandrine Le Borgne ise dijital olarak desteklenen seyahate yönelik dönüşümün devam ettiğini, teknolojinin havacılık sektörü için uygulanmasının kolay olmadığını ifade etti.