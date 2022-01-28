​THY’de bayrak değişimi: Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi ​

Türk Hava Yolları (THY)’nın tepe yönetiminde önemli bir değişikliğe gidildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi.

Bayrağı İlker Aycı’dan devralan Ahmet Bolat, 17 yıldır üst düzey yönetici olarak hizmet verdiği kurumda Yatırım Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüyordu. Bolat ilk açıklamasında “84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yollarının yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız” dedi.

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AVDAGİÇ İCRA KURULU'NDA

THY’nin dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de yönetime girdi. Avdagiç, milli bayrak taşıyıcı şirkette yönetim ve icra kurulu üyesi olarak görev yapacak.

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THY'nin tepe yönetimine getirilen Prof. Dr. Ahmet Bolat, İstanbul Teknik Üniversitesi Sanayi Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Stanford Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans ve Michigan Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yaptı. Ahmet Bolat, 17 yıldır üst düzey yönetici olarak hizmet verdiği THY’de Yatırım Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı) görevlerini yürütüyordu.

400 UÇAK SATIN ALIMINI PLANLADI

Prof. Dr. Bolat, daha önce Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge’den sorumlu Başkan olarak THY’ye 400’e yakın uçak satın alımı ile 150’ye yakın uçak kiralanması planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etti. Turkish Cabin Interior'da Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak da çalışan Bolat, 2 Mayıs 2018'den bu yana TUSAŞ’ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütüyordu.

EKONOMİ THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu