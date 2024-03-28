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Ekonomi

THY'den '31 Mart' hamlesi: Tarih değişikliği ve ücretsiz iade hakkı tanıyacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başlarken Türk Hava Yolları'ndan ise yolcuları için dikkat çeken bir adım geldi. THY'den yapılan açıklama belirtilen şartlara uygun olan yolcuların biletlerinde değişiklik ve hiç kullanılmayan biletler için ise ücretsiz iade hakkı tanındığı belirtildi.

Kenan Biter
15:09 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Değerli yolcularımız, 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye'de yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yolcularımıza ilave haklar tanınıştır.


Buna göre 02 Ocak 2024 ve öncesine düzenlenmiş biletler için 24 Mart 2024-31 Mart 2024 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları seferlerine kayıtlı yolcularımızın işlemleri, ücret kuralına bakılmaksızın 15 Nisan 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve belirtilen şartlara uygun olan yolcularımızı kapsaması kaydıyla, Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır.


Kısmi olarak kullanılmış, seyahat tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza almaksızın biletin geçerliliği 30 Nisan 2024 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."





#THY
#Bilet
#Yerel seçimler
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