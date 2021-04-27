​THY'den yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla ilgili açıklama | Uçaklarda HES kodu zorunlu mu? THY'den yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla ilgili açıklama Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı ve yurt içi uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yurt içi uçuşlarda izin belgesi ve HES kodu gerekirken, yurt dışı uçuşlarda ise pcr testi gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi 27 Nisan 2021, 20:43 Son Güncelleme: 27 Nisan 2021, 20:51 AA