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Ekonomi THYden yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla ilgili açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​THY'den yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla ilgili açıklama | Uçaklarda HES kodu zorunlu mu?

THY'den yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt dışı ve yurt içi uçuşlara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yurt içi uçuşlarda izin belgesi ve HES kodu gerekirken, yurt dışı uçuşlarda ise pcr testi gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
​THYden yurt içi ve yurt dışı uçuşlarla ilgili açıklama | Uçaklarda HES kodu zorunlu mu?
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THY, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan- 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı uçuşlar hakkında açıklama yaptı.

İzin belgesi ve HES kodu zorunluluğu

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz.

Yurt dışı uçuşlarda aranan şartlar

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den yurt dışı uçuşlarıyla ilgili açıklama geldi. Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli Misafirlerimiz, Seyahat izin belgesi yalnızca yurtiçi uçuşlarımız için gereklidir. Yurtdışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (pcr test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

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