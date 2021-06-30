Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Rekor bir ihracat rakamı bekliyoruz

Haziran ayı dış ticaret verileri bu cuma açıklanacak. Verilerle ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, rekor beklediklerini duyurdu.
Bakan Muş, "Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 65.7, ithalat yüzde 54 arttı. İhracat 2021 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar oldu.