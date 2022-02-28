Ekonomi Ticaret Bakanı Muş Son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Muş: Son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ticaret Bakanı Muş: Son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdik
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" dedi.

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