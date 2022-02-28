Ticaret Bakanı Muş: Son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" dedi.

İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor.



Türkiye ekonomisi 2021’de %11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi.



Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu.



2021 yılı büyümemizin %44,2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) February 28, 2022