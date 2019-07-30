Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan İş dünyasına destek vermeye kararlıyız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: İş dünyasına destek vermeye kararlıyız

Ticaret Bakanı Pekcan, Paraguay ile Türkiye arasındaki dostluğun karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıtılarak arttırılması gerektiğini belirterek, "Biz iki devlet olarak iş dünyasına destek vermeye kararlıyız" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Paraguay İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, coğrafi olarak birbirine çok uzak ülkeler gibi görünse de iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmeye açık, büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Paraguaylı mevkidaşı ile ortak hedeflere sahip olduklarını ve ilişkilere aynı perspektiften baktıklarını aktaran Pekcan, iki bakanın da iş birliğinden doğacak fırsatları gördüğünü ve bu konuda çalışmaya karar verdiklerini ifade etti.

İki ülke arasında dostluğun karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri de yansıtılarak arttırılması gerektiğini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Gerçekten bugünkü ticaret hacmimiz, iki ülkenin potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Bu ticaretin yüzde 80’ini de demir, çelik ve soya oluşturuyor. Sayın mevkidaşım, sunumlarında, potansiyel sektörlerden bahsetti. Ben de toplantı öncesi, bizim yaptığımız bir çalışmayı, Paraguay'ın dışarıdan neler ithal ettiğini ve bizim o ürünlerde, hangi ürünlerde ne kadar ihracatçı olduğumuzla ilgili kendilerine bir dosya olarak sundum. Eminim, o dosya üzerinde kendileri çalışacaklar ve biz de Sayın Bakan'ın sunumlarıyla ilgili çalışacağız ve iş dünyamızla beraber ürünlerimizin, ticaretimizin çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi üzerine ortak çalışmalar yapacağız. Bu iş forumu, bizim beraber atacağımız adımların ilki ama bundan sonrası iş dünyamıza düşüyor. Biz iki devlet olarak iş dünyasına destek vermeye kararlıyız."

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"Kültürel birlikteliklerimizi ticari alana da yansıtacağımızdan hiç şüphem yok"

Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Latin Amerika'ya bakış açısına değinirken, "Bir parçası olduğumuz Avrupa coğrafyasının, kültürünü paylaştığımız Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya'nın ve yanı başımızdaki Ortadoğu'nun en dinamik ülkesiyiz ve bu dinamizmimizi de bütün küresel pazarlarda daha fazla yer alarak gösterme arzusundayız. Paraguay da Latin Amerika'nın merkezinde. Bizim hedef pazarlarımızın tam da ortasında yer alıyor. Benzer kültürlerimiz de var. Bu açıdan coğrafi olarak uzak olmakla beraber bu kültürel benzerliğimiz de bizi birbirimize yakınlaştırıyor aslında. Bunu Türk dizilerinin Latin Amerika'da çok fazla seyredilmesinden de görebiliyoruz. Kültürel birlikteliklerimizi ticari alana da yansıtacağımızdan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'nin Güney Amerika'nın hemen hemen tamamında büyükelçiliği ve 8 ülkede ticaret müşavirlikleri bulunduğunu, aynı zamanda Türkiye'nin, Latin Amerika'da birçok ülkede ekonomik iş birliği ve serbest ticaret anlaşmasına sahip olduğunu aktardı.

Türk müteahhitlerin dünya genelinde kalitesi ve zamanında teslimatıyla öne çıktığını vurgulayan Pekcan, "Latin Amerika'da şimdiye kadar sadece 25 proje üstlenmişiz. Bunun da değeri 975 milyon dolar. Paraguay'da henüz böyle bir tecrübemiz yok. İnşallah Paraguay'ın da bu bahsedilen projelerinin içinde, Türk firmaları da Paraguaylı firmalarla beraber yer alabilirler, hatta 3’üncü ülkelerde diğer Latin Amerikalı ülkelerle birlikte iş yapabilirler." diye konuştu.

"İş dünyasından talebimiz, ürün yelpazesini çeşitlendirme ve derinleştirmenizdir"

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ile Paraguay arasındaki mevcut ticaret hacminin iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını belirterek, "Biz bu rakamların yukarı çıkması için her türlü desteğe hazırız ve potansiyel ürünler üzerinde de sizlerle beraber çalışacağız. Ticaretimizin her iki ülkenin de menfaatine, istikrarlı, sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmine kavuşmasını istiyoruz. Siz iş dünyasından talebimiz, karşılıklı ticarette ürün yelpazesini çeşitlendirme ve derinleştirmenizdir." dedi.

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Küresel ekonomideki gelişmelere de değinen Pekcan, "Bugün küresel ekonominin büyümesinde bir yavaşlama söz konusu. Burada dünyada korumacılık önlemlerinin hızla arttığı bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü'nün etkisinin de hızla yavaşlamakta olduğunu görüyoruz. Ama bunlar yeni imkanlar doğuruyor. Biz de bu imkanları kaçırmayacağız" şeklinde konuştu.

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