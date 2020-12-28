Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Yepyeni bir dönem başlıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Yepyeni bir dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalayacaklarını belirterek "Hem Türkiye’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık’ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Pekcan
Bakan Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde sonuçlandırdıkları Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalayacaklarına dikkati çekti.

Yeni dönem başlıyor

Türkiye'nin en büyük 3’üncü ticaret ortağı olan Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmeyi amaçlayan söz konusu Serbest Ticaret Anlaşması'nın, Birleşik Krallık ile ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adım olduğunu ifade eden Pekcan, "2021 yılından itibaren hem Türkiye’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık’ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor' dedi.


Pekcan, Anlaşmanın Türkiye, Birleşik Krallık ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunarak "2017’den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak olan bu STA’nın imzalanmasında emeği geçen başta BK Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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