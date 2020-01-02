Ekonomi TİMden ihracat bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama İhracatçılarımız olumlu karşıladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİM'den ihracat bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama: İhracatçılarımız olumlu karşıladı

TİM'den ihracat bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama: İhracatçılarımız olumlu karşıladı

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin ihracat bedelleri hakkında değişiklik sağlayan ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan tebliğ ile, bilhassa ihracatçılarımızdan gelen yoğun talepler dikkate alınarak, ihracat bedellerinin en az yüzde 80'inin bankaya satılması şartının ortadan kaldırması ihracatçılarımızca olumlu karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin bankaya yatırılmasına olanak sağlandı.
İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin bankaya yatırılmasına olanak sağlandı.

TİM Başkanı Gülle, ihracat bedellerinde yapılan değişikliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gülle, aynı şekilde, ihracatçıların talebi doğrultusunda, ihracat yapılan ülkenin durumuna bağlı olarak, tüm ihracat işlemlerine ait sözleşmelerde tahsilat vadesinin 180 günden fazla olması halinde, ihracat bedelinin vade süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde getirilmesine imkan sağlanmasının da ihracatçıya önemli bir esneklik sağladığını bildirdi.

Bakan Varank duyurdu: Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz
EKONOMİ
Bakan Varank duyurdu: Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz

İhracat beyannamesinde belirtilen döviz cinsinden farklı bir dövizin de bankaya yatırılmasına olanak sağlanmasının önemli bir adım olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

  • "Bu adım, şüphesiz ihracatçılarımıza ihracat bedellerinin tahsili konusunda da kolaylık getirmektedir.Diğer bir önemli adım ise, mücbir sebep halleri dışında kalıp, herhangi bir nedenle ihracat bedelini kısmi ya da tamamen yurda getiremeyen ihracatçılarımıza, haklı nedenlerini resmi kayıtlarla belgelendirmeleri halinde, bu tutarların vergi dairelerince terkin edilebilmesi imkanının getirilmesidir.

Küresel ve bölgesel ekonomik ve politik gelişmeler nedeniyle, ihracatçı firmaların ödemelerini yapmakta zorlandığı ülkelerden ihracat alacağı olan firmalarımız böylece, haklı durumlarına istinaden esnekliğe kavuşmuş oldular.İhracatçılarımız bilhassa, bankacılık sistemi yeterince gelişmemiş ülkelerden gelen ihracat bedellerinin bankaya yatırılmasına yönelik işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda atılacak adımların da şüphesiz Türkiye'nin ihracat kabiliyetine olumlu yönde yansıyacağına inanmaktadır."

Gülle, ihracatçıların Türkiye'ye kazandırdığı her bir doların önemine atıfta bulunarak, dirayet ve enerjiyle çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı
FOTOĞRAF 11
Title
38 yaşındaki Faruk Doğu’nun 16 yaşında tespih merakı başladı. Yıllar içerisinde kendisine damla kehribar ve Osmanlı kehribar tespihlerinden koleksiyon yapan Doğu, 9 yıl önce küçük bir dükkan açarak tespih ve yüzük işine başladı.
Title
Tespihlerin tasarım ve imalatını kendisi yapan Doğu, aradan geçen zamanda Türkiye’deki birçok şehre tespih göndermeye başladı.
Title
Sadece damla kehribar ve Osmanlı kehribar tespih satışı yapan Doğu, artık Amerika, Almanya, Kanada, İngiltere, Fransa, Belçika ve Katar gibi ülkelere ayda en az 200 özel sipariş tespih gönderiyor.
Title
Doğu, damla kehribar tespihlerin gramını 15 ile 75 dolardan, Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatını ise 300 dolardan satıyor. Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısındaki dükkanında Adana’da tek bulunan milyon yıllık karınca fosilli tespihi ise, 8 bin liradan satışa çıkardı.
Title
Tasarımları kendimiz yapıyoruz <br> <br> Koleksiyonuna hep kaliteli tespihleri aldığını söyleyen Faruk Doğu, “Bu sektöre 15-16 yaşlarında tespih merakımız başladı. Önce tespihi elimize aldık, iyiyi kötüyü bilmiyorduk. Yıllar geçince iyiyi kötüyü ayırt ederek kendimize güzel bir koleksiyon yapmaya başladık...
Title
Hep üst düzey tespihleri koleksiyonuma katmaya çalıştım. Sonra baktık bu iş çok severek yaptığım iş olduğu için bu sektöre girmeye başladım. Şu anda Almanya, İngiltere, Fransa, Katar gibi ülkelere özel tespih gönderiyoruz” diye konuştu.
Title
Ustası belli olan tespih isterler <br> <br> Yurt dışından tespih isteyen kişilerin özellikle ustası belli olan tespihlere rağbet gösterdiğini aktaran Doğu, “Çok yüksek fiyatlı tespihlerimiz de var, normal günlük çekmek için uygun fiyatlı tespihlerimiz de var. Yurt dışından özellikle bilinçli koleksiyoncular damla kehribar, Osmanlı kehribar tespih istiyor ve ustası belli olan tespih isterler...
Title
Ustası belli olan tespihe rağbet çok olur. Yüzüklerimizin Mardin telkari yüzük kullanıyoruz. Üstleri ise katalin, kehribar veya ateş sıkma kehribardır” ifadelerini kullandı.
Title
Tespih fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Faruk Doğu, daha sonra şunları söyledi: “Ortalama damla kehribar tespihin fiyatı gram olarak 15 dolardan başlar 75 dolara kadar çıkar. Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatı ise 300 dolardan başlar ve onlara fiyat biçilmez. Bizde fosilli kehribar tespih var. Karıncalıdır. Gramı ise 45 dolardır...
Title
Milyon yıllık içerisinde karınca fosilleri vardır. Karıncalar reçinenin içerisinde yuva yaptığı zaman okyanus dibine dökülünce o yuvayla beraber kesilince belirli yerlerde karınca kalıyor ve tarih oluyor. Bu tespihin en düşük fiyatı 8 bin lira.”
Title
Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı
Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı
Adana'da hobi olarak başladığı tespihçilik koleksiyonunu yıllar içerisinde büyüten Faruk Doğu, şimdi Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ve Arap ülkelerine damla kehribar ile Osmanlı kehribar tespih ihraç ediyor. Doğu, damla kehribar tespihlerin gramını 15 ile 75 dolardan, Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatını ise 300 dolardan satıyor.


Libya tezkeresi Mecliste

Libya tezkeresi Meclis'te

​Genel Kurul, Libya tezkeresi için olağanüstü toplandı.
İdlibde yeni tahrik

İdlib'de yeni tahrik

​Gözlem noktalarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar.
Çok beğenildi

Çok beğenildi

TOGG'dan yerli otomobil için ön sipariş açıklaması geldi.
İnanın bunlar<br> iyi günleri

İnanın bunlar
iyi günleri

Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu.
Türkiye<br>harekete geçti

Türkiye
harekete geçti

​Dünyayı sarsan olay: İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.
Müjdeleri sıraladı

Müjdeleri sıraladı

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalar yaptı.

Poşete zam yapılacak mı?

Poşete zam yapılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı açıkladı.

Avukatlık ücret tarifesi değişti

Avukatlık ücret tarifesi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar

Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur yerini kara bıraktı.
'Bayıl Harun<br>numara yap'

'Bayıl Harun
numara yap'

​Yakalanan FETÖ'cüyü kurtarma taktiği
Saadet tezkereye<br>evet diyecek

Saadet tezkereye
evet diyecek

​Akdeniz için kritik Libya tezkeresi Meclis'te.
14 Ocak'ta dönüyor

14 Ocak'ta dönüyor

İyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.
1 Ocak'ta<br>zorunlu hale geldi

1 Ocak'ta
zorunlu hale geldi

​8 milyon yapıyı yakından ilgilendiren belge.
Güvercin katliamı

Güvercin katliamı

​Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar.
Kaçak <br>döküm dehşeti

Kaçak
döküm dehşeti

Ekipleri fark edince yolun ortasına dökerek kaçtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.