TL ve ruble ile kazan kazan: Putin’le ruble üzerinde anlaştık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayarak gündemdeki konuları değerlendirdi. “Putin’le Soçi’de ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirdik” diyen Erdoğan, Putin’i Türkiye’de yapılacak. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin toplantısına davet ettiğini söyledi.

HEDEF 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Erdoğan “İkili görüşmemizde ticari ve ekonomik iş birliğimizin daha da geliştirilmesi üzerinde etraflıca fikir alışverişinde bulunduk. Ticarette hedefimizi daha önce 100 milyar dolar olarak ifade etmiştik. Bu doğrultuda enerji başta olmak üzere, ticaret, turizm ve tarım gibi alanlarda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimizin daha dengeli bir zemine kavuşmasını temin etmek noktasında kararlıyız. Ekonomik ve ticari ilişiklerimize dair yol haritası mahiyetinde bir mutabakat zaptı da Soçi’de Ticaret Bakanımız ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak tarafından imzalandı” dedi.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ekonomik boyutu ve özellikle Türkiye ile Rusya arasında doğal gazda yeni bir anlaşma olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları anlattı: “Bizim şu anda Türkiye olarak kapımız herkese açık. Ülkemizde kimler yatırım yapmak isterse biz onlara her türlü desteği veririz. Çünkü Türkiye dünyada sadece bu son gelişmelerde değil, bunun dışında da serbest pazar ekonomisinin en önemli bir açık kapısıdır.”

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HEM RUSYA HEM TÜRKİYE KAZANACAK

“Tabii bu Soçi ziyaretinin bir güzel tarafı da şu oldu; Sayın Putin’le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya’ya ve Türkiye’ye inşallah kazandıracak. Bir de Rusya’nın Mir kartı var. Şu anda bizim beş bankamız bunun üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Burada da çok ciddi gelişmeler var. Bu da tabii Rusya’dan gelen turistleri çok çok rahatlatan bir süreç. Onlarla alışverişini, otel ödemelerini yapabiliyorlar. Bu da tabi hem onlar için hem bizim için çok çok rahatlatıcı bir sistem. Bu ziyaretimizde Rusya Merkez Bankası Başkanı ile bizim Merkez Bankası Başkanı’mız da görüşmelerini yaptılar.”

Rusya da koridor istiyor

Avrupa’daki enerji krizi ve hem Almanya’nın hem Fransa’nın, Yunanistan’ın haksız iddialarını savunarak Türkiye’yi hedef almasına dair soruya Erdoğan şu cevabı verdi: “Ne yazık ki Almanya da Fransa da Rum-Yunan propagandasına alet oluyor. Yunanistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayan adımlarına göz yumulurken, doğru olmayan değerlendirmelerle ülkemizin eleştirilmesi kabul edilemez. Avrupa’nın istikrar ve güvenliği için Türkiye’nin yeri aşikâr. Bu rolümüzü küresel tahıl krizinin çözümünde öncü olarak bir kez daha gösterdik.”

20 GEMİ SIRADA

“İstanbul’dan geçen Razoni kuru yük gemisi aslında bir ilkti. Bunun arkasında bu şekilde sırada olan 20 civarında gemi var. Hepsinden öte, şu anda Rusya diyor ki ‘Bizim ciddi manada çıkabilecek hazırlığımız var, gücümüz var. Bizdekilere ne zaman aracılık edeceksiniz?’ İlgili bakanlıklarımız, birinci derecede de Ticaret Bakanlığı’mız bu işlerin şu anda sorumlusu olduğu için bu konuda hızla çalışıyorlar. Hele hele burada imzayı attıktan sonra sorumluluğu daha da artmış vaziyette.”

ARADA KARA KEDİLER VAR

“Rusya diyor ki ‘Benim malım çok fazla. Örneğin asgari 40 milyon ton ben şu anda mal çıkarabilirim.’ Tabii arada kara kediler var, güya Türkiye gemileri durdurmuş gibi dedikodu dolaştırıyorlar. Böyle bir şey yok. Aksine, ilk gemi nasıl Lübnan’a gittiyse, bu tür gemilerin hepsi bizim üzerimizden gitmeleri gereken ülkelere ulaşmaları için yola revan olacaklar. Bunun aracılığını da Türkiye en güzel şekilde ortaya koyacak. İstanbul’daki sözleşmeyle sağladığımız o başarıyı bundan sonra da devam ettireceğiz.”

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2023’ten zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Kocaeli'ye 8,5 milyar lirayı geçen 245 kalem eser kazandırıldığını vurgulayan Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin mesajlar verdi. Türkiye’nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden rahatsızlık duyan herkesin ümitlerini 2023'e bağladığını ifade eden Erdoğan şunları kaydetti: "Son dönemde küresel ekonomik krizin ülkemize olan yansımalarının yol açtığı sıkıntılardan cesaret aldılar. Ekonomideki toparlanma gecikirse milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sandılar. Türkiye’nin siyasi, askeri, diplomatik olarak en güçlü dönemini yaşadığı süreçten geçtiğimiz için başka bir sermayeleri de zaten yok. Türkiye’nin ve bu kardeşinizin tüm düşmanları gaz verdikçe coşuyorlar. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve 2023’den de zaferle çıkacağız. Ülkenin yönetiminde darbeyle, ekonomiyle başaramadıkları değişimi, 2023’de sandıkta gerçekleştirme planlarını açıkça anlatmışlardı. Buradan 85 milyon vatandaşıma sesleniyorum; seçim gelip çattığında, karşınıza çıkan adaylara şu gözle bir bakın, bu isimlerden hangisi ülkeyi bölgesel ve küresel mücadelelerden başarıyla çıkartabilir?"

Ortaklık isteyen süper güçler var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde konuştu. “Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11’lik büyümeyle G20 ülkeleri arasında 1. sıraya yerleştik” diyen Erdoğan, “Temmuz ayı ihracatımız 18 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihacat yapan Türkiye’den 250 milyar dolar ihracat yapan Türkiye’ye geldik” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA YATIRIM ALAN ÜLKEYİZ

Erdoğan şunları söyledi: “Ülkemizde dünya ile yarışabilecek bir ekosistem inşa ettik. Türkiye’de teknoloji tabanlı yapılan yatırım işlemlerinde gelişme gösterdik. Türkiye bu yılın ilk yarısında oyun yazılımı sektöründe en fazla yatırım alan ülke oldu. Yerli ve milli helikopterlerimizi, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi ürettik. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hamd olsun buralara geldik. Artık İnsansız Hava Araçları deyince akla ilk Türk SİHA’ları geliyor. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor AKINCI’yı istiyor. Bizimle bu konuda ortaklıklara girmek isteyen süper güçler var.” “Ülkemizin vizyon projelerinden Türkiye’nin otomobilini de adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim’de Togg’un fabrikasını açıyoruz. İlk aracımız 29 Ekim’de banttan inecek.”

2023’TE YOLLARDA

“2023’ün ilk çeyreğinde Togg’u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Buradaki üretimi, girişimci ruhu yerinde görsünler. Gelsinler Türkiye’nin sanayi alanında neleri başardığını görsünler.”

Akkuyu’daki çalışmaları inceleyeceğim

Putin’le Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki çalışmaları görüştüğünü de söyleyen Erdoğan, “Akkuyu’nun ilk reaktörünü 2023 yılında hizmete alma hedefimiz sürüyor. Bu hususları, Rus tarafıyla görüşmelerimizde bir kez daha ele aldık. ‘25 bin kişi şu anda çalışmıyor. Burası kapatıldı’ gibi ifadeler söyleniyor. Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim, Rus tarafı da kabul etmiyor. Çalışıyorlar. Şimdi önümüzdeki hafta Mersin Taşucu’nda Abdülhamit Han sondaj gemimizi uğurlamaya gittiğimde aynı gün (9 Ağustos) oradan Akkuyu’ya geçeceğim. Akkuyu’daki çalışmaları yerinde, bizzat heyetimle beraber izleyeceğim. Ondan sonra da Sayın Putin’e oradaki gelinen durumu aktaracağım, söyleyeceğim. Ona göre de yol haritamızı belirleyelim diyeceğim. Yani onlar da bir defa kesinlikle süreci durdurmak gibi bir şeyi kabul etmiyorlar” dedi.

Suriye’de gereken cevabı vereceğiz

Suriye’de yuvalanan terör örgütlerine karşı atılabilecek adımları da Putin’le mütalaa ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden, Suriyeli kardeşlerimizle birlikte askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize, sivil vatandaşlarımıza saldıran bu katil sürüleriyle mücadelemize birlikte gereken cevabı verme kararında da mutabık kaldık” diye konuştu. Zaho’daki PKK katliamı ile bir soru üzerine Erdoğan “Bu, terör örgütü PKK’nın bilindik saldırılarının bir değişik versiyonu. Nasıl bugüne kadar bu tür şeyleri yapıp ondan sonra kaçtıysalar, ortada görünmeme gibi yolları seçtiyseler şimdi burada da yine aynı şekilde bu tür suikastları yaptıktan sonra topu hemen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin üzerine atmışlardır. Olayın aslı budur” diye konuştu.

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6’lı masa gençleri aldatma peşinde

KPSS’nin iptal kararının ayrıntılarını ve FETÖ bağlantısını anlatan Erdoğan şunları söyledi: “FETÖ’cü grup mu desek; 6’lı masa mı desek; bir de masanın altı var, yedi… Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı. Çünkü biz durumu gördük. Durumu gördükten sonra, ben ÖSYM başkanı olan arkadaşımızı da bir zan altında bırakmak istemem ama soruşturmaların hayırlı bir netice vermesi noktasından hareketle kendisini görevden almak suretiyle oraya hemen, 24 saati bulmadan bir arkadaşımızın atamasını yaptık. Bu atamayla beraber de hemen ekibini en güzel şekilde kurması için talimat verdik. Üst düzeyde bir ekip oluşturduk ve bu ekiple çalışmalarına anında başladılar. Atamayı yaptığımız gibi çalışmayla da hemen ertesi sabah çıktı basın toplantısını yaptı ve önümüzdeki ayın 17’sinde de süreci başlatma kararını aldık. Sınavı iptal edilenlerden herhangi bir ücret talebi de kesinlikle olmayacak. ÖSYM, bundan sonraki süreci, kademeleri de inşallah en güzel surette devam ettirerek, şaibeleri de ortadan kaldırarak yoluna devam edecek.”

Şanghay Beşlisi toplantısına katılacağız

Çin ve Tayvan gerilimi ile ilgili bir soru üzerine Erdoğan şunları söyledi: “Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna’daki savaş ve koronavirüs salgınının küresel ekonomi ve istikrara olumsuz etkilerinin sürdüğü bir dönemde yeni bir krizin ortaya çıkmasına izin vermemeliyiz. Eylül ayında Şanghay Beşlisi, Özbekistan’da toplanacak. Görüşmemizde Putin de rica etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız. Şanghay Beşlisi’nin gerek üyeleri gerek gözlemci ya da diyalog ortağı olarak oraya katılacak olanlarla biz de beraber olalım diyoruz. Çin geliyor, öbür tarafta Suud gelecek, Katar gelecek. Orada onlarla bir arada olmayı hedefliyoruz. Şu anda fevkalade bir durum olmazsa inşallah ben de oraya katılacağım.”

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