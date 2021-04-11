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Ekonomi TOGG inşaatı hızla yükseliyor Büyük proje canlı yayında izlenecek
OTOMOTİV

TOGG inşaatı hızla yükseliyor: Büyük proje canlı yayında izlenecek

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Gemlik Tesisi’nde başlayan inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat temelden yükselmeye başladı. Fabrika inşaatının son hali ise drone ile havadan görüntülendi. Devasa tesise kurulan canlı yayın sistemi ile inşaat çalışmaları 7 gün 24 saat sosyal medyadan canlı izlenecek.

Haber Merkezi İHA
TOGG inşaatı hızla yükseliyor: Büyük proje canlı yayında izlenecek
Fabrika inşaatının son hali drone ile havadan görüntülendi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 18 Temmuz 2020’de Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli atıldı. İnşaat pandemiye rağmen bütün hızıyla sürüyor. Boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 1500 kişilik saha çalışanın yer aldığı inşaat drone ile havadan görüntülendi.

Fabrikadaki çalışmaların 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanırken, 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryasının da Gemlik’te üretilmesi hedefleniyor. 1.2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 230 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrika, 2023 yılına kadar kademeli olarak toplam 4 bin 300 kişilik istihdam sağlayacak. Tesisin yıllık 175 bin adet üretim imkanı bulunurken, 10 yılda, 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretilmesi hedefleniyor.

İHA

CANLI YAYINLA İZLENEBİLECEK

TOGG, Gemlik tesisinde hız kesmeden devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için 7 gün 24 saat canlı yayın başlattı. Zaman zaman TOGG’un sosyal medya hesaplarından Gemlik tesisinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar paylaşılırken, şimdi ise, çalışmaları sürekli takip etmek isteyenler için canlı yayın hizmeti sunuldu. TOGG’un YouTube hesabından başlatılan canlı yayınla, çalışmalar günün her saati izlenebilecek.

İHA

Fabrikanın Gemlik’te yapılacağının açıklanmasının ardından bölgedeki arsa fiyatları yükselmeye başladı. 1 dönüm arazinin 1 milyonu bulduğunu ifade eden Otomobil Fabrikası’na komşu Gençali Mahalle Muhtarı Mürvet Günay, “Daha önce bu fiyatlar istenmiyordu. Ama fabrika inşa edilmeye başlayınca bu fiyatlara çıktı. İmar gelirse fiyatlar daha da yükselecektir. Fabrika tabi ki istihdam konusunda mahallemize, ilçemize ve ilimize faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra, imar planlarıyla birlikte çarpık yapılaşmanın da önüne geçileceğine inanıyorum. Tarımın biteceğini düşünmüyorum. Yapmak isteyen yine tarlasında yapmaya devam edecek. Fabrikanın ilerleyen süreçte büyüyeceğini ve Kumsaz bölgesine kayacağını düşünenler yanılıyor. Çünkü fabrika için orada 4 milyon metrekarelik yer ayrıldı. Şu an sadece 1 milyon metrekaresi kullanılıyor” dedi.

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