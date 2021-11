TOGG'a 'Great Place to Work' sertifikası: 'En İyi İşverenler Listesi'ne girmeye hak kazandı TOGG Üst Yöneticisi M. Gürcan Karakaş, "Kurduğumuz yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını Great Place to Work Enstitüsü'nden gelen sonuçlarla tescillemiş olduk. Her zaman daha iyiyi hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

