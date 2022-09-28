Bakanlık açıkladı: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

"Eşlerden ikisi birden başvuru yaparsa kuraya giremeyecekler"

250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

"Başvurunun iptal edilmesi için başvuru bedeli iade alınacak"

Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

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"Başvuru bedelini, verilen süre içerisinde e-Devlet'ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek"

Bu arada e-devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilmektedir. Bu durumda olan kişiler e-devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler.

ÖZGÜN Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsalara TOKİ indirimi var mı?

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FOTOĞRAF 7 TOKİ'den alınan bilgiye göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Muhammen bedeli 4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 365 arsa açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 12 Ekim 2022 Çarşamba ve 13 Ekim Perşembe günleri saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca \"www.emlakmuzayede.com.tr\" adresinden de teklif verilebilecek. KDV'den muaf, yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vadeAlıcılar, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 36, 48 ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya'da bulunan arsaların 13 Ekim 2022 Perşembe saat 10.30'daki açık artırmada ise Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde'de bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.



Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da konut, Ankara Çankaya'da konut ve ticaret, Antalya'da konut ile ticaret, Aydın'da turizm tesis alanı, Elazığ'da konut-ticaret alanları bulunuyor. İzmir'de satışa sunulan arsalar arasında sanayi, yerleşik konut alanı, küçük sanayi sitesi, tarım ve konut alanları da bulunuyor.



Ayrıca İstanbul Başakşehir'de konut ve ticaret alanları satışa sunuldu.



Satışa ilişkin detaylı bilgiye \"www.toki.gov.tr\" ile \"www.emlakmuzayede.com.tr\" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı.

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