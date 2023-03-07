Asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 36 bin 187 bulurken, 105 bin 505 vatandaşımız ise depremde yaralandı. TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları etaplar halinde çekilmeye devam ediliyordu. En son TOKİ kuraları Afyonkarahisar’da 3 bin 125 konut için 7-8 Şubat’ta çekilecekti. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ kuraları Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ertelendi. Peki TOKİ kura çekilişleri ne zaman başlayacak?