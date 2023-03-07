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Ekonomi

TOKİ kura çekimleri yeniden başladı: 5 il için kura çekilecek tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirildi. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak? TOKİ kura çekimi ne zaman olacak? İlk Evim, İlk İş Yerim kura çekimi ne zaman yapılacak?

10:07 . 7/03/2023 Tuesday
AA
TOKİ

TOKİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.

Açıklamada, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi.



TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?
TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?

TOKİ kura çekiliş sonuçları etap etap açıklanıyor. İlk evim projesi için 14 Eylül’de e-Devlet ve bankalar üzerinden alınan başvurular tamamlandı. TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ kura çekilişleri açıklanan takvime göre etaplar halinde çekilmekte. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen kura çekilişleri İzmir ile başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini duyurdu. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilir? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri 7 Mart sosyal konuttaki son durum gelişmeleri.


#TOKİ
#İlk Evim
#ilk evim arsa
#ilk iş yerim
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
1 saat önce
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