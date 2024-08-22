Topkapı29’da 549 daire daha satışa sunuldu

İstanbul’un merkezi lokasyonlarından biri olan Zeytinburnu’nda hayata geçirilen Topkapı29 projesinin 679 daireden oluşan ilk etabından ev alanlar anahtarlarını teslim almaya başladı. Akzirve tarafından inşa edilen projenin ikinci etabındaki 549 daire ise dün satışa sunuldu. İkinci etap konutların satış kampanyasının tanıtım toplantısında konuşan Akzirve Yönetim Kurulu Danışmanı Mahir Katırcı, projenin ilk etabını tamamlayarak daire sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Katırcı, “Şimdi sıra, yeni etaplarımızın inşaatını da tamamlayarak bu başarımızı daha da ileriye taşımakta” dedi. Katırcı, alıcılara 29 ay vade imkânıyla kefilsiz, kredisiz ödeme seçenekleri sunduklarını bildirdi.

ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

İnşaatına 2022 yılında başlanan projede 1.692 konutun yanı sıra rezidans, alışveriş merkezi, ofis, otel gibi birçok farklı fonksiyonun bir arada bulunduğunu ifade eden Katırcı, "Şehrin en önemli ulaşım ağlarına sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan Topkapı29; metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray istasyonlarına yakınlığı ile toplu ulaşım olanaklarından en üst düzeyde yararlanma imkanı sunuyor” diye konuştu. 5 ila 15 katlı 16 bloktan oluşan projede, 1+1’den 5+1’e kadar uzanan farklı büyüklüklerde daire tipleri var. Evlerin metrekare fiyatı ise 135 bin ila 150 bin lira arasında değişiyor.

Ticari alanlar hareket getirir

Mahir Katırcı, projenin ticari alanlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “84 bin 563 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan ticari alanın 39 bin 624 metrekaresini kiralanabilir alan olarak tasarladık. Bu alanda da toplamda 178 mağazamız yer alacak. 82 mağazanın bulunduğu cadde dükkânlarımız, bölgenin ekonomik anlamda da canlanmasına önemli katkılar sağlayacak.”







