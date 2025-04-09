Trump'ın gerçek amacı ortaya çıktı: İşte ABD'nin en fazla borçlu olduğu ülkeler

ABD borcu, hükümet vergilerden ve diğer gelirlerden topladığından daha fazlasını harcadığında artış göstermektedir.





MEVCUT BORÇ 34 TRİLYON DOLAR: ON YIL İÇİNDE ABD'NİN BORCU 50 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR!

Devlet borcu, hükümetin birikmiş bütçe açıklarının toplamından fazlaların çıkarılmasıyla elde edilir. ABD'nin ulusal borcu bugün itibarıyla 34 trilyon doları aştı ve Kongre Bütçe Ofisi'nin tahminlerine göre önümüzdeki on yıl içinde 50 trilyon dolara ulaşabilir.





ABD BORÇLARININ TAMAMINI ÖDEYEBİLİR Mİ?

Teknik olarak, ABD borcunun faizini ve vadesi dolan devlet tahvillerinin ana parasını ödemek zorundadır.





Amacı Borçları sıfırlamak...

Trump, yeni vergi tarifesiyle birlikte ABD'nin borcunu sıfırlamaya çalışıyor. Ancak, Business Insider'ın bildirdiğine göre , ulusların borçlarını tamamen ödemeleri nadirdir. Örneğin, Büyük Britanya hala Napolyon Savaşları'ndan kalma borçlara sahiptir.





İŞTE ABD'NİN EN FAZLA BORÇLU OLDUĞU ÜLKELER!

20) ALMANYA: 97 MİLYAR DOLAR

19) MEKSİKA: 103 MİLYAR DOLAR

18) GÜNEY KORE: 125 MİLYAR DOLAR

17) SUUDİ ARABİSTAN: 138 MİLYAR DOLAR

16) NORVEÇ: 158 MİLYAR DOLAR

15) BREZİLYA: 202 MİLYAR DOLAR

14) HİNDİSTAN: 219 MİLYAR DOLAR

13) SİNGAPUR: 249 MİLYAR DOLAR

12) HONG KONG: 255 MİLYAR DOLAR

11) TAYVAN: 282 MİLYAR DOLAR

10) İSVİÇRE: 289 MİLYAR DOLAR

9) FRANSA: 382 MİLYAR DOLAR

8) İRLANDA: 336 MİLYAR DOLAR

7) BELÇİKA: 375 MİLYAR DOLAR

6) KANADA: 379 MİLYAR DOLAR

5) CAYMAN ADALARI | Britanya denizaşırı ülkesi: 419 MİLYAR DOLAR

ABD’nin Cayman Adaları’na olan borcu, aslında bu ada ülkesine doğrudan bir borç değil; Cayman Adaları, düşük vergi oranları nedeniyle birçok uluslararası finans kuruluşunun ve yatırımcının faaliyet gösterdiği bir offshore finans merkezidir.





ABD Hazinesi tarafından yayımlanan verilere göre, Cayman Adaları’ndaki yatırımcılar—ki bunlar genellikle ABD menşeli bankalar, yatırım fonları ve finans şirketleridir—önemli miktarda ABD hazine tahvili satın almışlardır. Bu durum, teknik olarak ABD’nin Cayman Adaları’na olan dış borcunu artırmaktadır.





Ancak bu borç, Cayman hükümetine değil, Cayman Adaları'nda kayıtlı özel yatırımcılara ve kuruluşlara olan bir finansal yükümlülük anlamına gelir.

4) LÜKSEMBURG: 424 MİLYAR DOLAR

3) İNGİLTERE: 723 MİLYAR DOLAR

2) ÇİN: 759 MİLYAR DOLAR