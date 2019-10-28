Ekonomi Trumptan piyasaları heyecanlandıran Çin açıklaması
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump'tan piyasaları heyecanlandıran Çin açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolladığı "çok güzel" mektubun ardından, bu ülkeyle bir ticaret anlaşmasının bu hafta yapılması olasılığının olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
​ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
​ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

Çin ile ticaret müzakerelerinin çok iyi gitmekte olduğunu ve Çin'in bir anlaşma yapmayı çok fazla istediğini vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını, Çin'in ABD tarım ürünlerinden çok daha fazla alım yapacağını vurguladı.

Çin heyetinin, ticaret görüşmelerinin 11. turu için Washington'a ulaşmasının ardından gazetecilere konuşan Trump, 200 milyar dolarlık Çin malı için gümrük vergileri koyulmasını öngören kararının ardından ticaret görüşmelerinin hız kazandığına dikkat çekti.

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