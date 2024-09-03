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Ekonomi

TÜİK duyurdu: Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangileri?

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat artışı yüzde 43,20 ile üniversite eğitiminde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde görüldü.

11:15 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 11:15 - 3/09/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay üniversite eğitimi fiyat artışını, yüzde 41,56 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 38,58 ile şans oyunları izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 6,27 ile sebze, yüzde 5,61 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,37 ile kuzu eti takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:



Ağustosta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:




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