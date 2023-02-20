Tüketici güven endeksi şubatta yüzde 4,3 arttı

Depremde enkaz altında kalan on binlerce otomobilin hasarının nasıl karşılanacağı merak ediliyor. Trafik sigortasının zararı karşılamadığı sistemde kasko devreye giriyor. Kaskosunda ‘doğal afet’ maddesi olmayan depremzedeler ise ödeme alamayacak. Tüm hasarlar için öncelikli değerlendirme yapılacak.