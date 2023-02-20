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Ekonomi

Tüketici güven endeksi şubatta yüzde 4,3 arttı

Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 4,3 artarak 82,5 oldu. Önceki ay 79,1 olan endeks, yaşadığı yüzde 4,3'lük artışla son 23 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

10:27 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
TÜİK

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta ocak ayına göre yüzde 4,3 arttı.

Geçen ay 79,1 olan endeks, bu ay 82,5 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 23 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 61,6 iken şubatta yüzde 6,3 artışla 65,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,9 iken bu ay yüzde 5,4 artış göstererek 84,2 oldu.

Geçen ay 82,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 değer kazanarak bu ay 85,8 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 92,2 iken şubatta yüzde 2,5 artarak 94,5 olarak belirlendi.


#TÜİK
#tüketici güven endeksi
#artış
#Şubat
39 dakika önce
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Tüketici güven endeksi şubatta yüzde 4,3 arttı
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