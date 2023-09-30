Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 84 sefer yapacak

Turistik Doğu Ekspresi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Kars arasında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'ne ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla yurt içi ve dışı tren turları açısından avantajlı olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu kapsamda 1990'lardan 2000'li yılların ortalarına kadar düzenli tren turlarının yapıldığını söyledi.
Uraloğlu, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotası arasında gösterilen Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği sunduğunu ifade etti.
Tren, turistik yerlerde duracak
Uraloğlu, sefer yapacak trenin 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluştuğunu, kapasitesinin de 160 kişi olduğunu bildirdi.
Tren teşkilatında bulunan 8 yataklı vagonun 6'sının bilet satışlarının seyahat acenteleri üzerinden yapılacağını, 2 vagonun ise TCDD tarafından bireysel yolculara satılacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
Uraloğlu, Ankara-Kars-Ankara hattında işletilen Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerle ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, sivil toplum kuruluşları, turizm acenteleri veya ilgili kurumlarla yapacakları çalışmalar sonucunda oluşacak taleplere, imkanlar doğrultusunda destek verileceğini de sözlerine ekledi.