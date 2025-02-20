Turizmci 2025'ten umutlu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya'da düzenlenen 3'üncü TÜRSAB Turizm Kongresi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bağlıkaya, başarılı bir kongre geçirdiklerini söyledi ve sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bağlıkaya, 2024 yılını değerlendirirken, sektörün 2025 hedeflerini de anlattı.

MALİYETLER BİZİ ZORLADI

Bağlıkaya, "2024 her şeye rağmen iyi geçti. Ama maliyetler açısından zorlandık. Hem döviz açısından hem de kişi sayısı bakımından. 2025 de yine rekorlarla geçen bir yıl olacak. Dışarıyla mukayese etmediğimiz bir durumda söylüyorum bunu. Nisanda avro 40 lira olursa sektör biraz rahatlar. Döviz kurunun düşüklüğü bizim için sıkıntı yaratıyor. Maliyetlerin TL cinsinden olması ama dövizin sabit kalması turizmci için iyi değil” dedi.

YENİ DESTİNASYON KARS OLACAK

Sektörde rekabetin çok yüksek olduğunu belirten Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Herkesin rakamları artıyor, rakiplerin de artıyor. 10 yolcu vardı 5'ini Türkiye aldı diye bir şey yok. Ama bulunduğumuz konum itibarıyla tercih ediliyoruz. Türkiye'nin her yerinde turizmi canlandırmak için çalışıyoruz. Yeni destinasyon olarak Kars'ı belirledik.

Bolu'da yaşanan yangın, dışarıda kötü propaganda yapılmasına yol açtı. Güvenli değil, gitmeyin gibi. İç turizmi de etkiledi diyebiliriz. Bir korku oluştu. Tur operatörlerinin ülkemizde hiçbir sorumluluğu yok. Avrupa'da ise böyle değil. Denetim, kontrol konusunda daha yetkin olmalılar."

YABANCILAR YILDA 3 KEZ TATIL YAPIYOR

İç turizmi canlandırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, "Bu konuda teşvik verilmesi lazım. İzinler artırılabilir, düzenlemeler yapılabilir. Yabancılar senede 3 kez tatil yapıyor. Norveçli, Finlandiyalı sürekli tatile gidiyor. Bizde ise belli dönemler var ve yoğunlaşma oluyor. Bu zaman diliminin çeşitliliği artırılabilir. Böylece turizm sektörü canlanır” önerisinde bulundu.







