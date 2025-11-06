Turizmde ara tatil hareketliliği: Doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Saatçioğlu, sezon sonuna denk gelen ara tatilin turizmi hareketlendirdiğini belirterek, "Otellerde yüzde 95 doluluk oranlarını yakaladık. Kasım sonuna kadar güzel rezervasyon alıyoruz." dedi.
Sezonun sonuna yaklaşırken mevsimin sıcak geçmesi ve okulların ara tatile girecek olması, otellerin rezervasyonlarını artırdı. Birçok otel, çocuklara ve ailelere yönelik özel paket programları hazırladı.
POYD Başkanı Saatçioğlu, kasımın 20'sine kadar çok ciddi rezervasyon aldıklarını ve doluluk oranlarının da istedikleri seviyede olduğunu aktardı.
"Hareketli bir hafta olacak"
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da iç pazar hareketliliğinin sektörü rahatlattığını söyledi.
"Bu tatilde çok daha fazla misafir ağırlayacağız"
Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ ise iklim değişikliğiyle birlikte kasım ayının artık sıcak geçtiğini bu nedenle ara tatildeki taleplerin önceki dönemlere göre çok daha yoğun olduğunu söyledi.
"Belirli bölgelerdeki otellerin dolulukları yüksek olacak"
IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, Antalya turizminin geçen yılın üzerinde rakamla kapatacağını dile getirdi.
Ara tatilin sektörü hareketlendireceğine işaret eden Çağlar, şunları kaydetti: