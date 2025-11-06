Yeni Şafak
Turizmde ara tatil hareketliliği: Doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı

13:126/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
AA
Sezon sonuna denk gelen "ara tatil" otellerin doluluk oranlarını artırdı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Saatçioğlu, sezon sonuna denk gelen ara tatilin turizmi hareketlendirdiğini belirterek, "Otellerde yüzde 95 doluluk oranlarını yakaladık. Kasım sonuna kadar güzel rezervasyon alıyoruz." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, sezon sonuna denk gelen ara tatilin turizmi hareketlendirdiğini belirterek,
"Otellerde yüzde 95 doluluk oranlarını yakaladık. Kasım sonuna kadar güzel rezervasyon alıyoruz."
dedi. Bu yıl 10 ayda 16 milyon 200 binin üzerinde yabancı turiste ev sahipliği yapan Antalya, iç pazardan da ilgi görüyor.

Sezonun sonuna yaklaşırken mevsimin sıcak geçmesi ve okulların ara tatile girecek olması, otellerin rezervasyonlarını artırdı. Birçok otel, çocuklara ve ailelere yönelik özel paket programları hazırladı.

POYD Başkanı Saatçioğlu, kasımın 20'sine kadar çok ciddi rezervasyon aldıklarını ve doluluk oranlarının da istedikleri seviyede olduğunu aktardı.

Özellikle ara tatilde son kalan odaları da pazarlama fırsatı yakaladıklarını ifade eden Saatçioğlu,
"Eylül, ekim ve kasım iklim itibarıyla Antalya'nın en güzel ayları olduğundan dolayı güzel rezervasyon alıyoruz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Otellerde yüzde 95 doluluk oranlarını yakaladık. Kasım sonuna kadar güzel rezervasyon alıyoruz."
diye konuştu.

"Hareketli bir hafta olacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da iç pazar hareketliliğinin sektörü rahatlattığını söyledi.

Ara tatilin sezonun sonuna denk gelmesinin sektör için can suyu olduğunu dile getiren Kavaloğlu,
"İklim şartları Antalya'da halen çok iyi, kış ve kayak otelleri için de daha erken. Dolayısıyla yaz tatilinin son dönemini öğrenciler ve veliler, bu ara tatilde çok iyi değerlendirecek. Hava şartları bu kadar güzel gittiğine göre ara tatil, turizme ciddi bir ivme kazandıracak. Hareketli bir hafta olacak."
değerlendirmesinde bulundu.

"Bu tatilde çok daha fazla misafir ağırlayacağız"

Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ ise iklim değişikliğiyle birlikte kasım ayının artık sıcak geçtiğini bu nedenle ara tatildeki taleplerin önceki dönemlere göre çok daha yoğun olduğunu söyledi.

Ara tatilde daha öncekilere göre çok daha fazla misafiri ağırlayacaklarını anlatan Kızıldağ,
"Bize farklı illerdeki okullardan talepler geliyor. Otelciler olarak ara tatil için talepleri gördükten sonra hem öğrenciler hem veliler için özel paketler hazırladık. Güzel ve bereketli bir tatil olacak. Özel paketlerde, çocuklar için özel aktiviteler, etütler ve takım çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, aileler için indirimli SPA hizmeti yer alıyor."
diye konuştu.

"Belirli bölgelerdeki otellerin dolulukları yüksek olacak"

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, Antalya turizminin geçen yılın üzerinde rakamla kapatacağını dile getirdi.

Ara tatilin sektörü hareketlendireceğine işaret eden Çağlar, şunları kaydetti:

"Ara tatil, turizm sektörünü olumlu anlamda hemen etkiledi. Satışlar devam ediyor, tüketiciler otellerin fiyat ve program içeriklerine bakarak karar alıyor. Misafirler özellikle çocukların eğlencesine yönelik programlara ağırlık veriyor. Bizim otelimiz kış boyunca yüzde 70 civarında dolu oluyor. Kasım tatilinde ise hemen hemen dolu olacak. Belirli bölgelerde hizmet veren otellerin dolulukları yüksek olacak."



