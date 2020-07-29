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Ekonomi Turizmde bayram coşkusu Doluluk oranları yüzde 100e yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde bayram coşkusu: Doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı

Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan turizm sektöründe bayram hareketliliği yaşanıyor. Kiralık villa ve butik otellerdeki doluluk oranının yüzde 100’e dayandığı alanda fiyatlara değil, hijyen ve güvenliğe daha çok önem veriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte turizm sektöründe hareketlilik başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, açık olan otellerin Kurban Bayramı dönemindeki doluluklarının iyi durumda olduğunu belirterek, “Kaş, Kalkan, Adrasan, Bozburun, Çeşme, Datça, Fethiye, Bodrum, Marmaris’te kiralık villa ve butik otellerin dolulukları temmuzun başından bu yana yüzde 100’lerde. Yat kiralamalarına da talep arttı. Özel tatil yapılabilecek bütün seçeneklere talep artmış vaziyette” dedi.

Firuz Bağlıkaya

TEK ALTERNATİF İÇ PAZAR

Bağlıkaya, Ukrayna ve İngiltere dışında ana pazarlardan açılan destinasyon olmadığı için iç pazardan başka alternatifin kalmadığını söyledi. Temmuz ayında turizmin hareketlenmesini beklediklerini, Kurban Bayramı vesilesiyle bunun daha da yukarılara çıkacağını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti: “İstanbul’da açık oteller yüzde 15’leri ancak buluyor, turizm bölgelerinde ise yüzde 40’a yakın tesis açık. Açık olan otellerin bayram dönemindeki dolulukları iyi durumda. Tatil tercihlerinde butik oteller, apart oteller ve villa kiralama hareketli. Yüksek yıldızlı tesislerin olduğu yüksek kapasiteli bölgelerdeki doluluklar hala istenilen seviyede değil.”

HİJYEN ÖN PLANDA

Bağlıkaya, yakın destinasyonlara, özel araçla seyahatlerin tercih edildiğini anlatarak, “TÜRSAB’ın GENAR’a yaptırdığı araştırmaya göre, pandemi süresi, uzun vadede insanların seyahat etme, tatil yapma motivasyonunu yüzde 20 artırmış gözüküyor. İnsanlar fiyat uygunluğundan ziyade hijyen ve güvenliğe önem veriyor” diye konuştu.

TURİZMCİLER UMUTLU

  • Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’da ise turizmcilerin, Kurban Bayramı’nda doluluk beklentisi yüzde 50-60 arasında. Tesisleri Temmuz ayı başında açan turizmciler, en azından personel giderlerini karşılama açısından Kurban Bayramı’nın bir şans olduğunu açıkladılar.

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