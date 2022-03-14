Ekonomi Turizmde her türlü alternatif masada Öngörülen Rus ve Ukraynalı turist açığı Avrupa ülkelerinden kapatılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde her türlü alternatif masada: Öngörülen Rus ve Ukraynalı turist açığı Avrupa ülkelerinden kapatılacak

Her yıl Rusya’dan önemli bir turist yoğunluğu ağırlayan Alanya’da Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmde yeni sezon öncesi gelişmeleri Yeni Şafak’a anlattı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Turizmde her türlü alternatif masada: Öngörülen Rus ve Ukraynalı turist açığı Avrupa ülkelerinden kapatılacak
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Her yıl Rusya’dan önemli bir turist yoğunluğu ağırlayan Alanya’da Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmde yeni sezon öncesi gelişmeleri Yeni Şafak’a anlattı. Sili, Türkiye turizminin önemli bir parçası olan Rus ve Ukraynalı turistlerin bu yaz Türkiye’ye istenilen sayıda gelmeyeceğini öngörürken turist açığının diğer Avrupa ülkelerinden kapatılacağını söyledi.

Burhan Sili
Burhan Sili

Faklı alternatiflere dikkat çeken Sili, “En çok Hollanda ve Doğu Avrupalı turistlerle açığı telafi etmeye çalışacağız. Polonya, Macaristan, Letonya gibi Baltık ülkelerinden hatırı sayılır seviyede turist bekliyoruz bu sene” diye konuştu. Sili, yabancı turist kadar yerli turistin de önemli olduğunu vurguladı.

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