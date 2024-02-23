Türk depoları ABD’de doluyor

Türkiye’nin ihraç ürünlerinin ulaşacağı noktaya uçtan uca ulaşım ağı ve depolama imkanı sunan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) faaliyete geçerek Türk ürünlerinin ABD’de depolanmasını sağlıyor. Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah’ta yer alan depolar aktif oldu ve ihracatçıların ürünlerini depolamaya başladı.