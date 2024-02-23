Türk depoları ABD’de doluyor

Türkiye’nin ihraç ürünlerinin ulaşacağı noktaya uçtan uca ulaşım ağı ve depolama imkanı sunan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) faaliyete geçerek Türk ürünlerinin ABD’de depolanmasını sağlıyor. Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah’ta yer alan depolar aktif oldu ve ihracatçıların ürünlerini depolamaya başladı.
KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ
ABD’de faaliyete başlayan New Jersey merkez deposunda stoklanan ürünler tüketicilerle buluşturulmak üzere depolanıyor. Merkez depoda ürünlerin bulunduğu alanlarda rafları Türk bayrakları süslüyor. Yeni açılan ve ihracatçının hizmetine sunulan depolar kısa süreliğine üreticilerin ilgisini çekme amacıyla ücretsiz olarak sunuluyor. Üreticiler, sürekli depolama imkanı sayesinde ürettikleri ürünü lojistik süreci beklemeden müşterilerine ulaştırabilecek.
ULAŞIM SÜRESİ 24 SAATE DÜŞECEK
YLDA kapsamında uçtan uca lojistik hizmetiyle birlikte Türkiye’den ABD’ye ürünlerin ulaşma süresinin de 24 saate düşmesi hedefleniyor. Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme- bölme ve ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtım hizmetlerini tek noktadan sunacak yurt dışı lojistik dağıtım ağları sayesinde yurt dışında teslimat süresi yarı yarıya düşecek. Hızlı sunumla Türkiye rekabette öne çıkacak.