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Ekonomi

Türk depoları ABD’de doluyor

Dünya ticaretinde Türk ürünlerine ilgiyi olumlu yönde değiştirecek olan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları’na (YLDA) ilgi artıyor. Chicago, Los Angeles, N.Jersey ve Houston'daki depolar aktif hale geldi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:12 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin ihraç ürünlerinin ulaşacağı noktaya uçtan uca ulaşım ağı ve depolama imkanı sunan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) faaliyete geçerek Türk ürünlerinin ABD’de depolanmasını sağlıyor. Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah’ta yer alan depolar aktif oldu ve ihracatçıların ürünlerini depolamaya başladı.

KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ

ABD’de faaliyete başlayan New Jersey merkez deposunda stoklanan ürünler tüketicilerle buluşturulmak üzere depolanıyor. Merkez depoda ürünlerin bulunduğu alanlarda rafları Türk bayrakları süslüyor. Yeni açılan ve ihracatçının hizmetine sunulan depolar kısa süreliğine üreticilerin ilgisini çekme amacıyla ücretsiz olarak sunuluyor. Üreticiler, sürekli depolama imkanı sayesinde ürettikleri ürünü lojistik süreci beklemeden müşterilerine ulaştırabilecek.

ULAŞIM SÜRESİ 24 SAATE DÜŞECEK

YLDA kapsamında uçtan uca lojistik hizmetiyle birlikte Türkiye’den ABD’ye ürünlerin ulaşma süresinin de 24 saate düşmesi hedefleniyor. Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme- bölme ve ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtım hizmetlerini tek noktadan sunacak yurt dışı lojistik dağıtım ağları sayesinde yurt dışında teslimat süresi yarı yarıya düşecek. Hızlı sunumla Türkiye rekabette öne çıkacak.



#Ticaret
#ABD
#Ekonomi
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