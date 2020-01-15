Ekonomi Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya Silikon Vadisinden 38 milyon dolarlık yatırım
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Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya 'Silikon Vadisi’nden 38 milyon dolarlık yatırım

Türk girişimcilerin kurduğu uygulamaya 'Silikon Vadisi’nden 38 milyon dolarlık yatırım

Türk girişimcilerin kurduğu hızlı teslimat uygulaması ‘Getir’, Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından olan Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. Moritz, hızlı teslimat uygulamasının iş modelini ‘Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu’na benzetti.

Haber Merkezi DHA
Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım.
Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım.

2015 yılından bu yana tüm dünya için yeni bir pazar oluşturduklarına dikkat çeken ‘Getir’e, Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz’in ardından Brezilya ve Türkiye’den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.

‘Getir’in hikayesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi’nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur, “Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” dedi.

Türk lokumuna benzetti

Getir’in potansiyeline inandığını ve yatırım turunda liderliği üstlendiğini dile getiren Michael Moritz, Getir’in iş modelini ‘Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu’na benzetti.

  • Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra bazlı Numis Securities CEO’su Alex Ham, hızlı teslimat Getir’e ilişkin görüşlerini Financial Times’a şöyle paylaştı: “Getir’e olan dış ilginin Türkiye pazarına biraz ışık tutacağını umut ediyorum. Türkiye’de 20 tane daha Getir olmadığını bilsem de süper yetenekli bazı girişimcilerin ve gerçekten ilginç işlerin olduğunu biliyorum.”

Getir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, A turunun tamamlanmasıyla birlikte süratle B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başladığına, bu ek yatırımın Getir’in gerek yurt içi büyümesini hızlandırmak gerekse de dış pazarlara açılmak için kullanılacağına vurgu yapıldı.

CEO'ların kullandığı uygulamalar
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Microsoft CEO'su Satya Nadella
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Foursquare'ın kurucusu ve CEO'su Dennis Crowley
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ClassPass'ın CEO'su Payal Kadakia
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Jet.com'un kurucusu ve CEO'su Marc Lore
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Bustle'ın CEO'su Bryan Goldberg
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Rent the Runway'in CEO'su Jennifer Hyman
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Product Hunt'ın kurucusu Ryan Hoover
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The League'in kurucusu ve CEO'su Amanda Bradford
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Andreessen Horowitz isimli venture capital firmasının ortağı ve Microsoft'un yönetim kurulu üyesi Steven Sinofsky
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Eğitim startup'ı Udacity'nin kurucusu Sebastian Thrun. Kendisi daha önce Alphabet'in 'moonshot lab'ını kurmuştu.
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Japonya'nın e-ticaret devi Rakuten'in kurucusu ve CEO'su Hiroshi 'Mickey' Mikitani
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Dash Labs'in CEO'su Jamyn Edis
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Google'ın reklam ve tanıtım departmanı başkan yardımcısı Sridnar Ramaswamy
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Eski adıyla Google Ventures yeni adıyla GV'nin yönetim ortağı David Krane
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Hinge CEO'su Justin McLeod
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Caviar'ın yöneticisi Gokul Rajaram
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Yahoo'nun satın aldığı Tumblr'ın strateji bölümü başkanı David Hayes
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Eat24'ün CEO'su Mike Ghaffary
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Poncho'nun kurucusu Kuan Huang
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Yelp's firmasının COO'su Jed Nachman
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Hulu'nun kullanıcı deneyimi başkanı Ben Smith
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Slack'in CTO'su Cal Henderson
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CEO'ların kullandığı uygulamalar
Günümüzde birisi hakkında biraz bilgi edinmek için akıllı telefonunda kullandığı uygulamalara bakarak fikir sahibi olabilirsiniz. Business Insider ekibi teknoloji dünyasının patronlarından ana menülerinin ekran görüntülerini istemiş. İşte teknoloji dünyasına yön veren isimlerin kullandığı uygulamalar..


"2020 hedefi yurt dışı operasyonu"

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında sipariş sayısını ikiye katladığını ve Aralık ayında 1,5 milyon defa kullanıcılar tarafından tercih edildiklerinin altını çizen ‘Getir’ şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’a ek olarak Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli’de de faaliyetlerini sürdürüyor. GetirYemek ve GetirBüyük ile hizmet alanını da genişleten Getir, 2020 yılı tamamlanmadan yurt dışında da hizmet verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Londra’da kullanıcılarıyla buluşmak isteyen girişimin öncelikli hedefleri arasında São Paulo, Paris ve Mexico City var.”

Getir hakkında

Hızlı teslimat yapan uygulama Getir, dondurmadan yumurtaya, sudan şarj aletine, bebek bezinden kedi mamasına, deterjandan sandviçe, sütten çikolataya binin üzerinde farklı ürünü dakikalar içinde kullanıcılarının diledikleri yere ulaştırdığını belirtiyor.

Kullanıcılar banka ya da kredi kartlarını Getir’e bir defaya mahsus kaydederek sipariş verebildiği, kullanıcılar dijital ödeme ile kapıda nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapabiliyorlar. Getir’in, iPhone ve Android telefonlara ücretsiz olarak indirilebildiği açıklandı.

Bu uygulamalara dikkat!
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Lookout'a göre zararlının geliştiricileri, hangi tür uygulamaların yükleneceğini seçme ve daha fazla kullanıcıya ulaşma konusunda oldukça sabırlı davranmışlar.
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Ancak Google'ın kontrolündeki Play Store'da bu tür uygulamaların dolaşıyor olması gerçekten endişe verici.
Title
Birazdan bahsedeceğimiz uygulamalardan birini indirdiyseniz, Lookout Security uygulamasını kullanarak telefonunuzda zararlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
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Lookout, zararlının sıfırlama işlevini aşabilme yeteneğinden dolayı stok ROM'u indirip cihazınıza kurmanızı tavsiye ediyor.
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İŞTE O UYGULAMALAR!
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Cake Blast
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Jump Planet
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Honey Comb
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Crazy Jelly
Title
Crazy Block
Title
Tiny Puzzle
Title
Ninja Hook
Title
Piggy Jump
Title
Just Fire
Title
Eat Bubble
Title
Hit Planet
Title
Cake Tower
Title
Drag Box
Bu uygulamalara dikkat!
Bazı uygulamalar var telefonlar için çok tehlikeli. Lookout, sözkonusu uygulamaların Brain Trust adlı zararlı ailesine ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu açığa sahip uygulamalar cihazınıza root (kök) erişimi sağlayabiliyor. Ardından telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürseniz bile hayatta kalabiliyor. Büyük yıkımların ardından hayatta kalabilen hamam böceklerini andıran uygulamalar, Play Store'da birbirlerine yüksek puanlar verme kabiliyetine sahip.
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