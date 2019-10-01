Ekonomi Turkcellden blockchain hamlesi
İŞ DÜNYASI

Turkcell'den blockchain hamlesi

Müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak için geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, blockchain’i kullanarak geliştirdiği çözümlere yenilerini ekliyor. Blockchain teknolojisini kullanan Turkcell’in Dijital Kimlik Yönetimi çözümü dijital dünyada karşılaşılan kimlik ispatı ile ilgili sorunları güvenli biçimde çözüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk
Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk

Dijital platformlardaki hizmetlerini geliştirmek ve kusursuz müşteri deneyimini sunmak için hız kesmeden çalışan Turkcell, blockchain teknolojisini kullanarak geliştirdiği çözümlere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Turkcell geliştirdiği Dijital Kimlik Yönetimi çözümü sayesinde kimlik ispatı gereken hallerde kullanıcıların kimlik bilgilerini koruma altına alıyor.

Web siteleri, çağrı merkezleri gibi yüz yüze olmayan kanallarda kimlik ispatını sağlayan blockchain tabanlı bu çözümü ile Turkcell; kişiyi tanımlayan özelliklerin, güvenli ve kontrollü biçimde diğer kurumlara aktarılabilmesini sağlıyor. Bu sayede aynı zamanda bireyler ve kurumlar arasında güvenli bağlantı oluşturuluyor.

Serkan Öztürk: “Blockchain çözümleriyle kurumlarımızın gelişimine destek oluyoruz”

Turkcell’in geliştirdiği blockchain tabanlı dijital kimlik çözümlerini geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK BİLGEM tarafından düzenlenen 2. Ulusal Blockzincir Çalıştayı’nda da tanıttıklanı kaydeden Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Müşterilerimizin dijital deneyimlerini güvenli biçimde iyileştirebilmek adına Turkcell olarak geliştirdiğimiz blockchain teknolojisini baz alan çalışmalarımıza hız verdik. Blockchain tabanlı kimlik çözümlerimiz kişinin verilerini kendisinin kontrol etmesine imkân veriyor ve güvenli biçimde paylaşımına ortam oluşturuyor. Geliştirdiğimiz bu çözümlerin farklı sektörlerde uygulamasını da hayata geçirerek kurumlarımızın gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak” diye konuştu.

Dijital Kimlik Yönetimi ile temel kimlik verileri dışında, kullanıcının kim olduğunu ifade eden diğer kişisel verilerin paylaşılması için bir ağ kuruluyor. Kullanıcı, verisini başka bir kurum ile paylaştığında verinin doğruluğu blockchain’den kontrol edilebiliyor. Ayrıca bu çözümde kişiler hangi verilerinin paylaşılacağını da kendileri belirleyebiliyor.

Blockchain teknolojisiyle geliştirilen Turkcell’in yaptığı çalışmalardan bir diğeri de, yurt dışı kullanımlarındaki ücretlendirmelerin üçüncü partiye ihtiyaç duyulmadan uçtan uca iletimle gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Bu sistemle ülke operatörleri arasında karşılıklı ödenecek ücretleri belirleme işleminde süreç daha hızlı ve güvenli ilerlerken oluşabilecek yasadışı girişimler erken tespit edilebiliyor. Aracı firmalar ortadan kalkıp süreçler sadeleştiği için mutabakat ve kontrol ihtiyaçları azalıyor, ayrıca sahtecilik tespitine imkân da tanınıyor.

Turkcell’in blockchain teknolojisi üzerine çalışmaları sadece bu iki çözüm ile de sınırlı değil. Güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetlerde de blockchain teknolojisiyle çözümler üzerinde çalışan Turkcell, bu alandaki uluslararası kuruluşlarda da aktif biçimde rol alıyor. Dünya çapında GSMA çatısı altında telekom operatörlerinin yer aldığı blockchain çalışma gruplarında aktif rol alıyor.

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