Turkcell’den yeni istihdam projesi: GNÇYTNK Talent Camp - Veri Merkezi

“Turkcell olarak ülkemizin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz. Bu alanda şu ana kadar yaptığımız toplam yatırım tutarı 530 milyon Euro’ya ulaştı. Google Cloud ile Türkiye’de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulması yönünde hayata geçirdiğimiz iş birliği ise ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. Bu proje üreteceği ekonomik değerin yanında, veri merkezleri alanında uzman insan kaynağı ihtiyacını daha da arttıracak. Tarihi iş birliğinin uzantısı olan veri merkezi istihdam programı, genç yeteneklere özel bir kariyer fırsatı sunarken, veri ekosistemine de sürdürülebilir bir yetenek havuzu kazandıracak. Turkcell olarak sadece güçlü altyapılar kurmuyor, bu altyapıları yönetecek, geliştirecek ve geleceğe taşıyacak insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. Bu amaç doğrultusunda GNÇYTNK Talent Camp ile Türkiye’nin veri merkezi odaklı ilk istihdam programını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. GNÇYTNK, Veri Merkezi programımızla da Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutma kararlılığımızı insan kaynağı yatırımıyla destekliyoruz. Amacımız, Türkiye’yi bölgesel bir veri merkezine dönüştürürken bu yolculuğu genç yeteneklerimizle birlikte yapmak.”