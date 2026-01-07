Yeni Şafak
Turkcell’den yeni istihdam projesi: GNÇYTNK Talent Camp - Veri Merkezi

Turkcell’den yeni istihdam projesi: GNÇYTNK Talent Camp - Veri Merkezi

14:587/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Turkcell, gelenekselleşen GNÇYTNK işe alım programı kapsamında, Türkiye’nin veri merkezi odaklı ilk istihdam programını hayata geçirdi. Turkcell’in Google Cloud ile hayata geçirdiği stratejik iş birliğinden ilhamla tasarlanan “GNÇYTNK Talent Camp – Veri Merkezi”, bu alanda yetişmiş insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Google Cloud ile hayata geçirdiğimiz tarihi iş birliği, veri merkezi odaklı istihdam ihtiyacını daha da arttıracak. Yeni veri merkezi istihdam programımız, veri merkezi alanında yetişmiş insan kaynağına büyük katkı sağlayacak. Turkcell olarak sadece güçlü altyapılar kurmuyor, bu altyapıları yönetecek, geliştirecek ve geleceğe taşıyacak insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. Amacımız, Türkiye’yi bölgesel bir veri merkezine dönüştürürken bu yolculuğu genç yeteneklerimizle birlikte yapmak” dedi.

Turkcell, genç yetenekleri geleceğin teknolojileriyle buluşturan GNÇYTNK işe alım programı kapsamında, Türkiye’nin veri merkezi odaklı ilk istihdam programını hayata geçiriyor. Turkcell’in Google Cloud ile hayata geçirdiği stratejik iş birliğinden hareketle düzenlenen “GNÇYTNK Talent Camp – Veri Merkezi” bu alanda yetişmiş insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlıyor. Veri merkezi istihdam programına Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine veya Enerji Mühendisliği bölümlerinde okuyan 3. sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Mezuniyet sonrası süreçte, Turkcell veri merkezlerinin yer aldığı şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli veya Tekirdağ’da kariyer planı yapan öğrencilerin başvuruları değerlendiriliyor. “GNÇYTNK Talent Camp – Veri Merkezi” programına başvurular, 15 Ocak’a kadar devam edecek.

“Hem altyapıya hem de bu güçlü altyapıyı geleceğe taşıyacak insan kaynağına yatırım yapıyoruz”

Söz konusu istihdam programının, Türkiye’yi bölgesel bir veri üssü hâline getirme vizyonlarının önemli bir parçası olduğuna işaret eden Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, şunları söyledi:

  • “Turkcell olarak ülkemizin en büyük veri merkezi işletmecisiyiz. Bu alanda şu ana kadar yaptığımız toplam yatırım tutarı 530 milyon Euro’ya ulaştı. Google Cloud ile Türkiye’de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulması yönünde hayata geçirdiğimiz iş birliği ise ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. Bu proje üreteceği ekonomik değerin yanında, veri merkezleri alanında uzman insan kaynağı ihtiyacını daha da arttıracak. Tarihi iş birliğinin uzantısı olan veri merkezi istihdam programı, genç yeteneklere özel bir kariyer fırsatı sunarken, veri ekosistemine de sürdürülebilir bir yetenek havuzu kazandıracak. Turkcell olarak sadece güçlü altyapılar kurmuyor, bu altyapıları yönetecek, geliştirecek ve geleceğe taşıyacak insan kaynağına da yatırım yapıyoruz. Bu amaç doğrultusunda GNÇYTNK Talent Camp ile Türkiye’nin veri merkezi odaklı ilk istihdam programını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. GNÇYTNK, Veri Merkezi programımızla da Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutma kararlılığımızı insan kaynağı yatırımıyla destekliyoruz. Amacımız, Türkiye’yi bölgesel bir veri merkezine dönüştürürken bu yolculuğu genç yeteneklerimizle birlikte yapmak.”

Başvuru ve detaylı bilgi için; kariyerim.turkcell.com.tr

Turkcell’in insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabiliyor: turkcell.com.tr/trc/lp/insan-kaynaklari

