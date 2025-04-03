Türkiye alışverişe koştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in vatandaşlara "alışveriş yapmayın" çağrısının ardından İstanbul ve Ankara’nın nabzını tuttuk. Boykot çağrısı birçok esnafta yankı bulmazken vatandaşlar, çarşı ve pazarda günlük alışverişlerine devam ediyor. Axis AVM'de ailesiyle birlikte bulunan Ali Emir Kaya, "Kitap ve kıyafet bakıyoruz. Tatilde çocuklar ısrar ettiler biz de geldik. Önceliğimiz ihtiyaçları karşılamak" dedi.





BOYKOTLA İLGİLENMİYORUM

Marmara Park AVM'ye alışveriş için geldiğini ve boykotla ilgilenmediğini söyleyen Sedef Sancak, "Boykotu sizden duydum. Açıkçası pek takip etmiyorum, siyasetle ilgilenmiyorum. Boykotu sürdürülebilir de bulmuyorum. İnsanlar ihtiyacını karşılamak için harcama yapmak zorunda. Biz de alışveriş yapmak için geldik" diye konuştu. İstanbul’da bir AVM'de satış danışmanlığı yapan Mehmet Kileli, boykotun çalışanlar için büyük sorun teşkil ettiğinin altını çizdi. Kileli, “Firmalar, çalışanlara aylık satış kotası tanımlıyor. Bu hedefi tutturamadığımız takdirde sadece asgari ücret alıyoruz. Boykot yapılması çalışanlar için bir kabus” ifadelerini kullandı.





İŞLER GÜNLÜK RUTİNİNDE

Ankara Ulus’ta giyim sektöründe faaliyet gösteren esnaf Muhammed Cantürk de "9 günlük tatillerde bu şekilde işlerin düştüğü oluyor. Alışveriş yapmama çağrısının çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Market, fırın ve gıda ürünleri satan diğer yerlerde her şey günlük rutininde işliyor. Tatil sonrası alışverişler de normale dönecektir" açıklamasını yaptı.





DEVLETİN DESTEĞİ TAM

Ankara'da fırın işletmecisi olan Ayhan Özer, boykot çağrısının kendilerini etkilemediğini dile getirerek, tüketicilerin alışveriş yapmaya devam ettiğini bildirdi. Özer, "Devletimiz her konuda bize destek veriyor. Boykot kelimeleri biz esnafı üzüyor" dedi.



