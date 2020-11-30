Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Büyüme rakamları belli oldu Üçüncü çeyrekte 6,7 büyüdük
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı mı?

Büyüme rakamları belli oldu: Üçüncü çeyrekte 6,7 büyüdük

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.

Haber Merkezi AA
Büyüme rakamları açıklandı.
Büyüme rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

  • Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 4,5 azaldı.

TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini öngörmüştü.

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Risklerin azaltılmasına destek olacak
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Risklerin azaltılmasına destek olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir

Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz
EKONOMİ
Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz
Abone Ol Google News
Türk doktorlardan dünyada bir ilk

Türk doktorlardan dünyada bir ilk

Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı.
Beni sabaha kadar dövün

'Beni sabaha kadar dövün'

​Kısıtlamayı ihlal edip polisten kaçmaya çalıştı, yakalandı.
CHP’li Başarır: Türk ordusu satılmıştır demedim

Rakibinin <br>kulağını çekti

Rakibinin
kulağını çekti

​Milli futbolcunun hareketi İspanya'da gündem oldu.
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.
Şimdi turizm zamanı

Şimdi turizm zamanı

​Terörden temizlenen ilçede turizm atağı başladı.

​Mustafa Sarıgül'ün ekibi harekete geçti..

​Kısıtlamada ceza kesilen kişi polis ekiplerini tehdit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.