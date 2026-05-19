Türkiye göz sağlığında küresel merkez oluyor

Etkinlikte konuşan Dünyagöz Hastaneler Grubu CEO’su Güçlü Batkın, Türkiye’nin göz sağlığında yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte güçlü bir merkez haline geldiğini belirterek, “30 yıl önce büyük bir vizyonla kurulan Dünyagöz, bugün 185 ülkeden hastaya hizmet veren uluslararası bir marka konumuna ulaştı. Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Türkiye’yi dünya çapında temsil eden bir sağlık markası olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TEDAVİ DÖNEMİ

Etkinlikte öne çıkan başlıklardan biri yapay zeka destekli cerrahi sistemler oldu. Uzmanlar, sağlık hizmetlerinde standart tedavi anlayışının yerini giderek kişiselleştirilmiş çözümlerin aldığını, yapay zekanın özellikle teşhis, veri analizi ve cerrahi planlama süreçlerinde önemli avantajlar sunduğunu vurguladı. Ancak tedavi başarısında hekim deneyimi ve hasta ile kurulan güven ilişkisinin hâlâ belirleyici unsur olduğunun altı çizildi.

2027’YE KADAR 15 YENİ LOKASYON HEDEFİ

Sağlık turizminin Türkiye’nin yükselen alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Güçlü Batkın, Dünyagöz olarak yıllık yaklaşık 120 bin yabancı hastaya hizmet verdiklerini ve gelirlerinin önemli bölümünü sağlık turizminden elde ettiklerini ifade etti. Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika ve Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere yeni yatırımlara hazırlandıklarını belirten Batkın, 2027 yılı sonuna kadar 15 yeni lokasyonda faaliyet göstermeyi planladıklarını açıkladı.







