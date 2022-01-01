Ekonomi Türkiye güçlendikçe saldırıyorlar Yarınlar için daha çok çalışacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye güçlendikçe saldırıyorlar: Yarınlar için daha çok çalışacağız

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ‘birlikte kazanalım’ dedikçe ve güçlendikçe Türkiye’ye saldırıların arttığına işaret etti. Aydın, “Faizsiz ekonomi modeli için dün olduğu gibi yarın da çalışacağız, başaracağız” değerlendirmesinde bulundu.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
​Türkiye güçlendikçe saldırıyorlar: Yarınlar için daha çok çalışacağız
Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu siyaset ve iş dünyasından geniş bir katılım oldu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)’nun 12. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün İstanbul’da yapıldı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu siyaset ve iş dünyasından geniş bir katılım oldu.

ÜRETMEYE DEVAM

  • Programın açılışında konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin 2002’den bu yana başta savunma sanayi ve enerji olmak üzere birçok alanda stratejik planlarla büyük başarılara imza attığına dikkat çekti. Türkiye’nin yarınları için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Aydın, “Dün olduğu gibi yarın da mücadele etmeye, üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde oluşturduğumuz bölgesel kalkınma, iş gücü planlama ve sanayide kümelenme komisyonlarımızla artık 81 vilayetimiz çalışır, üretir ve göç vermez hale gelmesinin hayalini kuruyoruz” dedi. Aydın, Türkiye’nin, yerli ve milli ekonomik kalkınma ile dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi yolunda emin adımlarla ilerlediğini, salgın sürecini fırsata çevirdiğini söyledi. Küresel ekonominin daraldığı bu dönemde Türkiye'nin, dünyanın üretim, ihracat ve cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Aydın, üç ülkede başlattıkları ihracat üsleri projesini yeni dönemde 20 ülkenin üzerine çıkartacaklarını söyledi. Aydın, “Adil paylaşım, 'birlikte kazanalım' dedikçe, kalkındıkça, güçlendikçe saldırıların devam edeceğini söyledi.

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FAİZSİZ TİCARETİN İLK MEŞALESİNİ YAKTIK

Ekonomideki gelişmelerle, indirim seferberliğini ilk kendilerinin başlattığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti: “Tüm teşkilatımızla, süratle dövizden kaynaklı fiyat düşüşlerini sağlamak için kararlı tutum sergiledik, sergilemeyi sürdürüyoruz. Sanayicimiz de tüccarımız da milletimiz de finansal manipülatif hareketlere prim vermemekte, bu oyunlara gelmemekte. Yani diyoruz ki topyekun bağımsız ekonominin meşalesi artık yakılmıştır ve inandığımız faizsiz ekonomi modeli için dün olduğu gibi yarın da çalışacağız, başaracağız. ASKON üyelerimizle birlikte faizsiz ticaretin ilk meşalesini de imece usulüyle yakmış olduk.”

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