Ekonomi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyeti süresi 90 güne çıkarıldı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vize muafiyeti süresinin 30 günden 90 güne çıkarıldığını bildirdi. Özoral:"(30 günlük vize muafiyeti süresi) Kısıtlamalar hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de vatandaşların şikayetlerine neden oluyordu, bazı mağduriyetler doğmasına sebep oluyordu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
30 günlük vize süresi 90 güne çıkarıldı.
30 günlük vize süresi 90 güne çıkarıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral 25 Şubat'ta Bakü'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8'inci Toplantısı'nda görüşülen konuları ve imzalanan anlaşmaları AA muhabirine değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'le Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldığını belirten Özoral, toplantıda ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alındığını söyledi.

Toplantı sonrasında 13 anlaşma ile 1 ortak bildirinin imzalandığını bildiren Erkan Özoral, bu anlaşmalar arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, Vize Muafiyeti Anlaşması ve Nahçıvan'a demir yolu yapımını öngören anlaşmanın öne çıktığını kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın ticarette karşılıklı olarak gümrük vergisi uyguladığını ve bu durumun bazı sektörlerde Türk ve Azerbaycan ürünlerinin rekabet gücünün azalmasına neden olduğunu belirten Özoral, bu olumsuz durumun sona ermesi için Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalandığını ifade etti.

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Büyükelçi Özoral, anlaşmanın kısa sürede onaylanarak yürürlüğe gireceğini söyleyerek, "Bu anlaşmanın ticari ilişkilerimize önemli katkılarının olmasını bekliyoruz." dedi.

Özoral, "İki ülke vatandaşları birbirlerine 30 güne kadar turist amaçlı olarak gidip ziyaret edebiliyorlar. Bu süreyi de 90 güne çıkaracağız. Bunun neticesi olarak da gidiş gelişler kolaylaşacak. Kısıtlamalar hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de vatandaşların şikayetlerine neden oluyordu, bazı mağduriyetler doğmasına sebep oluyordu. Bu tür sorunların önüne geçmesi bakımından faydalı olacaktır ve vatandaşlarımızın karşılıklı olarak gidiş gelişlerini teşvik edecek bir anlaşma oldu." diye konuştu.

Toplantıda imzalanan Kars-Nahçıvan Demiryolu Hattı Projesi'ne İlişkin Mutabakat Zaptı'nı da değerlendiren Erkan Özoral, şu bilgileri verdi:

"Bu aslında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin konuşulmaya başlandığı günlerden beri gündemimizdeydi. Kars'tan Nahçıvan'a bir demir yolu uzatılması söz konusu. Bununla ilgili olarak çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi. Böylece Nahçıvan'ın dünya ile bağlantısının daha da güçlendirilmesi, bağlantısının çeşitlendirilmesi hedefleniyor."

Özoral, Iğdır'dan Nahçıvan'a bir doğal gaz boru hattının inşasının da toplantıda ele alındığını sözlerine ekledi.

Türk pasaportuyla vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
FOTOĞRAF 90
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Türk vatandaşları masalsı ülke Andorra'ya 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirler.
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Antiigua ve Barbuda 180 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Arjantin 90 güne kadar Türkiye'den gelen turistlere vizesiz kapılarını açıyor.
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Türk vatandaşları Arnavutluk'a 90 güne kadar vizesiz gidebilir.
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Azerbaycan (30 gün)
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Türk pasaportunuz Bahamalar'da turistik ziyaretlerde 8 aya kadar vizede kolaylık sağlıyor.
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Türk vatandaşları Bahreyn'e gittiğinde sınırda 15 günlük vizesini hemen alabiliyor.
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Barbados 90 güne kadar olan seyahatlerde Türk pasaportu olan kişilerden vize istemiyor.
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Belarus'a gideceğiniz zaman en fazla 30 gün kaldığınız takdirde Türk pasaportunuz yeterli.
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Belize Türk vatandaşlarından 90 güne kadar olan gezilerde vize istemiyor.
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Bolivya'ya giderken Türk pasaportunuz 90 güne kadar vizesiz giriş sağlıyorç
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Bosna Hersek Türk vatandaşlarından 90 güne kadar vize istemiyor.
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Botsvana'ya giderken Türk pasaportunuz giriş için yeterli oluyor.
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Brezilya'ya giden Türk vatandaşları pasaportlarıyla 90 güne kadar vizeye ihtiyaç duymadan gezebilir.
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Brunei 30 günü aşmayan gezilerde Türk pasaportu olan ziyaretçilerden vize istemiyor.
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Türk pasaportunuz Dominika'da 21 güne kadar vizesiz gezmenizi sağlıyor.
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Dominik Cumhuriyeti (Sınırda 10 Dolar ücreti karşılığında 30 günlük vize alınabiliyor)
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Ekvador en fazla 90 gün kalacak Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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El Salvador da aynı şekilde 90 güne kadar olan gezilerinizde Türk pasaportunuzu yeterli görüyor.
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Endonezya'yı 30 gün içinde sadece Türk pasaportunuzla beraber vizesiz olarak gezebilirsiniz.
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Fas, Türkiye'den gelen ziyaretçilerinde 90 güne kadar pasaportu yeterli görüyor.
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Fiji 90 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
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Fildişi Sahili (İnternet üzerinden başvuru yapılıyor. Sadece Abidjan Havalimanı girişinde geçerli. Vize en geç 48 saat içinde e-posta olarak gönderiliyor.)
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Filipinler Türk pasaportu olanlara 30 güne kadar vizesiz gezme kolaylığı veriyor.
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Türk vatandaşları Guaetmala'ya 90 güne kadar vizesiz gidebilir.
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Türk pasaportu olanlar Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirler.
Title
Güney Kore, Türkiye'den gelen ziyaretçilerinden 3 aya kadar vize istemiyor. Sadece Türk pasaportunuz yeterli olacak.
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Gürcistan Türkiye'den gelen turistlere vizesiz kapılarını açıyor.
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Haiti'de Türk pasaportunuzla 90 gün boyunca vizesiz gezebilirsiniz.
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Türk pasaportunuz Honduras'ta 90 gün vizesiz gezmek için yeterli olacak.
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Hong Kong 90 güne kadar olan seyahatlerde Türk pasaportu olan kişilerden vize istemiyor.
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İran 10 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
Title
Türk pasaportu olanlar Jamaika 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirler.
Title
Japonya 90 güne kadar Türkiye'den gelen turistlere vizesiz kapılarını açıyor.
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KKTC (Serbest dolaşım)
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Kamboçya (30 Güne kadar vize Fahri Kosnsolosluk ya da sınır kapısından alınabilir.)
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Karadağ'da 90 güne kadar gezmek için Türk pasaportunuz yeterli.
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Katar Türk vatandaşlarından en fazla 30 günlük geziler için vize almıyor.
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Kazakistan da aynı şekilde kolaylık sağlıyor. (30 gün)
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Kenya (Vize başvurunuzu internetten yapıyorsunuz. 2 iş günü içinde çıkıyor. Kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da işlem yapılabiliyor.)
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Kırgızistan Türk vatandaşlarından en fazla 1 aylık geziler için vize almıyor.
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Türkiye'den giden kişiler, Kolombiya'da 90 gün boyunca vizesiz gezebilir.
Title
Komor Federe İslam Cumhuriyeti, Türk pasaportu olan kişilere kapıda vize veriyor.
Title
Türk pasaportu olan kişiler Kosova'yı 90 gün boyunca vizesiz gezebilir.
Title
Kosta Rika da aynı şekilde Türk vatandaşlarından 90 gün için vize istemiyor.
Title
Lübnan'a gidecek Türk vatandaşları 90 gün boyunca vizesiz gezebilir.
Title
Madagaskar'ı Türk pasaportunuzla 90 gün vizesiz keşfedebileceğiniz ülkeler arasında.
Title
Makao 30 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
Title
Makedonya'yı 90 gün sadece Türk pasaportunuzla beraber vizesiz olarak gezebilirsiniz.
Title
Maldivler Türkiye'den gelen turistlere 30 gün için kapılarını vizesiz açıyor.
Title
Malezyaya giderken Türk pasaportunuz en fazla 90 günlük gezilerde giriş için yeterli oluyor.
Title
Mauritius 30 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
Title
Meksika (Sadece havayolu ile yapılan girişlerde 30 gün)
Title
Moğolistan Türk vatandaşlarından en fazla 30 günlük geziler için vize almıyor. Pasaportunuz yeterli oluyor.
Title
Türk pasaportunuz Moldova seyahatinizde 90 gün boyunca vizesiz gezmenizi sağlıyor.
Title
Nikaragua da Türk pasaportu olan kişilere aynı kolaylığı sağlıyor. (90 gün)
Title
Niue'de 30 gün boyunca Türk pasaportunuzla beraber vizesiz gezebilirsiniz.
Title
Palau Cumhuriyeti Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında.
Title
Türk pasaportunuz Panama gezinizde 6 ay boyunca vizesiz gezmenizi sağlıyor.
Title
Paraguay (Toplamda 180 günü aşmamak şartıyla 90 gün vizesiz)
Title
Peru'da Türk pasaportunuzla beraber 90 gün boyunca vizesiz gezebilirsiniz.
Title
Ruanda (İnternetten başvuru yaptığınızda 4 gün içinde hazırlanıyor.)
Title
Samoa (Kapıda 2 adet vesikalık ile 60 güne kadar vize alınabilir.)
Title
Sao Tome ve Principe Türk vatandaşlarından 15 güne kadar olan gezilerde vize istemiyor. Pasaportunuz yeterli oluyor.
Title
St. Christopher ve Nevis (Toplamda 180 günü aşmamak şartıyla 90 gün vizesiz)
Title
Türk pasaportunuzla Santa Lucia'da 6 haftaya kadar vizesiz gezebilirsiniz.
Title
Saint Vincent ve Grenadinler ise 90 güne kadar olan gezilerde Türk pasaportu olan kişilerden vize istemeyerek kolaylık sağlıyor.
Title
Senegal'e giderken online vize alan Türk vatandaşları ülke girişinde sorun yaşamayacaktır.
Title
Seyşeller ise 90 güne kadar çıkan seyahatlerde Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
Title
Sırbistan'da aynı şekilde Türk pasaportu olan kişilerden 90 güne kadar olan gezilerden vize istemiyor.
Title
Singapur'da aynı şekilde en fazla 90 gün olan seyahatlerde Türk vatandaşlarına vizeyi zorunlu tutmuyor.
Title
Sri Lanka için bu kolaylık 30 gün ile kısıtlı.
Title
Svaziland'a gidecek Türk vatandaşları 30 gün boyunca vizesiz gezebilir.
Title
Türk pasaportu olanlar Şili'de 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilir.
Title
Tacikistan (60 gün)
Title
Tayland (30 gün)
Title
Tayvan, Türk pasaportu olan kişilere 2 adet vesikalık ile kapıda 30 güne kadar vize veriyor.
Title
Trinidad ve Tobago'da 30 güne kadar olan seyahatlerde Türk pasaportu olan kişilerden vize istenmiyor.
Title
Tunus'ta Türk pasaportunuzla 90 gün boyunca vizesiz gezebilirsiniz.
Title
Turks ve Caicos Adaları'da aynı kolaylığı sağlıyor. (90 gün)
Title
Tuvalu, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Sadece pasaportlarıyla beraber getirdikleri 2 adet vesikalık ile kapıda kontrolden geçiyorlar.
Title
Ukrayna ise Türk pasaportuyla gelen ziyaretçisine 60 güne kadar vize istemeyerek kolaylık sağlıyor.
Title
Türk vatandaşları Uruguay'da 90 güne kadar boyunca vizesiz gezebilir.
Title
Ürdün (Toplamda 180 gün içinde maksimum 90 gün)
Title
Vanuatu, Türk vatandaşlarından en fazla 30 günlük geziler için vize almıyor. Pasaportunuz yeterli oluyor.
Title
Venezuela'ya giderken 90 güne kadar olan seyahatlerinizde Türk pasaportu olanlardan vize istemiyor.
Title
Virjin Adaları (İngiliz), 30 günlük seyahatler için Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
Title
Zimbabve (2 gün içinde internet başvurunuza göre hazırlanıyor.)
Title
Zambiya'da Türk pasaportu olan kişiler en fazla 30 günü bulacak şekilde vizesiz gezebilir.
Title
Vize istemeyen ülkeler
Türk pasaportuyla vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
Yurt dışında seyahat etmek için her zaman vize almak zorunda değiliz. 90'a yakın ülke 15 - 90 gün arası turistik geziler için vizede Türk vatandaşlarına kolaylık sağlıyor. Kapıda alacağınız ya da e-posta adresinize gelecek vizeler gibi, girişinde 2 vesikalık fotoğraf ile seyahat edebileceğiniz ülkeler de var. Birbirinden güzel ülkelerin 2018 yılı için güncel listesi...


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