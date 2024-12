Türkiye ile Irak arasında '1. Dönem JETCO Protokolü' imzalandı: İkili ticaret hacmimiz 20 milyar dolara ulaştı

Al-Greyri, Türk iş insanlarının Irak'ta bir izi olmasını istediklerini kaydederek, "Her iki ülkenin faydalarına yatırımlar olsun. Biz Türk insanının da artık Bağdat'ta, Irak'ta gezsin, Irak'ta 1500 yıllık uygarlıkları ve Osmanlı döneminden kalan eserleri görsün ve her iki halk arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğu bilinsin. Ekonomik ilişkiler, karşılıklı hacmi yine aynı şekilde birinci olsun isteriz ama kültürel alanda da ilişkilerimiz ilk sırada olsun. Tabii ki önemli ortağız. Özellikle Türk özel sektörünün Irak'ta bir izi olsun ve biz de buradan size söylüyoruz, her türlü yardıma hazırız, her türlü kolaylıkları size sağlarız." diye konuştu.