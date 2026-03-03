Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye ile Kanada nükleer enerji ortaklığına imza attı

Türkiye ile Kanada nükleer enerji ortaklığına imza attı

21:203/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Bakan Bayraktar, Kanada ile nükleer anlaşmayı imzaladı.
Bakan Bayraktar, Kanada ile nükleer anlaşmayı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada ile nükleer enerji alanında stratejik iş birliğini başlattıklarını açıkladı. Türkiye Nükleer Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRealis arasında imzalanan mutabakat zaptı, CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye’de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini öngörüyor. Bayraktar, anlaşmanın enerji sepetini çeşitlendirme ve nükleer kapasiteyi artırmada kritik rol oynayacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Toronto'da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile nükleer enerji alanında uluslararası yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettiklerini kaydetti.

"Ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz"

Türkiye Nükleer Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bayraktar, "Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor. Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



#Nükleer enerji
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Alparslan Bayraktar
#Kanada
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fitre bedeli ne kadar oldu? Fıtır sadakası kimlere verilir, kimlere verilmez? 2026 Ramazan fitre miktarı nasıl hesaplanıyor?