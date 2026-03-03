Sınırlı yükseliş savaşın çok uzamayacağını gösteriyor

Gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendiren Türkiye Enerji Politikaları ve Stratejileri Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, çok sert bir rejim değişimi ya da son aşamaya gelinmiş bir senaryo olursa, İran’ın Hürmüz Boğazını tamamen kapatabileceğini söyledi. Brent petrol fiyatlarının dünkü saldırılara ve yaşanan olaylara rağmen 78 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Akyener, “Bu durum genel olarak petrol piyasasının savaşın çok uzamayacağını ve bir şekilde toparlanma olacağını düşündüğünü gösterir. Yani kalıcı ve uzun vadeli bir arz kesintisi beklenmediğini söyleyebiliriz. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmamış olması da bu beklentiyi destekliyor. Piyasalarda 150 dolar gibi seviyeler konuşulmuyorsa, bu da çok sert ve kontrolsüz bir tırmanış beklentisinin olmadığını gösterir” dedi.

Suudi Arabistan’ın Hürmüz Boğazı’nda olası bir tıkanmayı öngörerek Batı-Doğu Boru Hattı’nı inşa ettiğini hatırlatan Akyener, “Bu hattın yaklaşık 5 milyon varil kapasitesi var. Yani Hürmüz Boğazı’nda kalıcı bir tıkanma olması durumunda yüzde 20’lik kısmın tamamı değil, yaklaşık yüzde 15’lik bölümü etkilenir. 5 milyon varil Suudi Arabistan tarafından Kızıldeniz üzerinden sevk edilebilir. Dolayısıyla uzun vadeli bir kesinti olursa, uluslararası petrol ticaretinde yaklaşık yüzde 15 civarında bir sekte yaşanır. Suudi Arabistan bu hattı zaman zaman zaten kullanıyor; ihtiyaç halinde tam kapasiteye çıkarabilir. Trafik normal değil, zaman zaman gemilere beklemeleri söyleniyor. Yani bir sıkışıklık söz konusu, fakat tam bir kapanma yok. Bu da büyük petrol ticareti aktörlerinin henüz büyük ve kalıcı bir kesinti beklemediğini gösteriyor. Bu nedenle arka planda daha yoğun ve çok katmanlı bir müzakere sürecinin devam ettiğini düşünüyorum. Piyasalardaki fiyatlama da buna işaret ediyor” diye konuştu.