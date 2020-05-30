Türkiye Libya’da petrol arayacak: Fatih dünyadaki ilk beş gemi içinde yer alıyor

Haydarpaşa Limanı’nda Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’e uğurlama töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya’da 3-4 aya kadar petrol çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

3-4 AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Bakan Dönmez, “Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz” diye konuştu.

KANUNİ AKDENİZ’E İNİYOR

Fatih’in Karadeniz’de yapacağı çalışamalara ilişkinde bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sözleirni şöyle sürdürdü: “Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz. Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadenizdeki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz’deki ilk sondajına 15 Temmuz’da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Bu yıl başında filomuza kattığımız Kanuni sondaj gemimiz, geliştirme çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz’de sahaya inecek. Hedefimiz, bu yıl çalışmalarımızı tamamlamak.”

FATİH DÜNYADAKİ İLK 5 GEMİ İÇİNDE

Güney Kore’de 2011’de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip. “Upgrade” edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. 12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru’ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih’in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar. Fatih’in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi’ne yakın. Fatih’in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.