Türkiye ve Etiyopya arasında ticaret ve iş forumu düzenlendi

Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile her şeyden önce kardeşlik düzleminde kurduğu ilişkiler, geliştirilen ticari organizasyonlar ve bunların yanı sıra insani yardım faaliyetleri; aktörler arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine önayak olmuştur. Türkiye, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu imkân ve kaynakları Afrikalı yönetimlerle ve halklarla “Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler” ilkesi çerçevesinde ve karşılıklı fayda temelinde paylaşmaya devam edecektir. Ortaklık politikamızın temelini bu anlayış oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Afrika kıtası bizim için çok önemli bir yerde duruyor. Afrika’da bizim kardeşlerimiz var ve MÜSİAD olarak biz Afrika’da kardeşlerimizle birlikte kazanmak için çalışıyoruz. İşte bu prensiple de birlikte çalışacağız, kalkınacağız ve inşallah birlikte kazanacağız”