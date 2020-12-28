Ekonomi Türkiye ve İngiltere arasında yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ve İngiltere arasında yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacak

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurdu. İngiltere, Avrupa Birliği ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalamış olacak.

Haber Merkezi AA
İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss.
İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi.

AYRILIKTAN SONRAKİ İLK ANLAŞMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını yarın Türkiye ile imzalayacak.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ile imzalanacak anlaşmanın ilk aşamada iki ülke arasındaki mevcut ticaret koşullarını korumayı amaçladığını bildirdi.

Anlaşmanın İngiltere’de imalat sanayiinde, otomotivde ve çelik sanayiinde binlerce istihdam için güvence temin edeceğini vurgulayan Truss, “Türkiye ile daha ihtiraslı, iki ülkeye özgü bir ticaret anlaşmasını yakın gelecekte imzalamak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BEŞİNCİ SIRADA OLACAK

Türkiye ile imzalanacak anlaşma, İngiltere’nin Brexit sonrası imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları içinde ticari hacim bakımında 5. sırada yer alacak.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar sterlin düzeyinde seyrediyor.

İngiltere, AB ile 24 Aralık'ta Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasına varmıştı.

İngiltere Ticaret Bakanı Truss: Türkiye ile ticaret anlaşması için çok çalışıyoruz
EKONOMİ
İngiltere Ticaret Bakanı Truss: Türkiye ile ticaret anlaşması için çok çalışıyoruz
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