Ekonomi Türkiyede ihraç edilen 100 otomobilden 41i Bursada üretildi
OTOMOTİV

Türkiye'de ihraç edilen 100 otomobilden 41'i Bursa'da üretildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen otomobillerden yaklaşık yarısında otomotivin önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası bulunuyor. OYAK Renault, 248 bin üretim ve 187 bin 923 adet ihracatla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyede ihraç edilen 100 otomobilden 41i Bursada üretildi
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Otomotiv Sanayii Derneği ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 1 milyon 331 bin 643 araç üretti ve bunların 954 bin 43'ünü ihraç etti.

Üretilen araçların 782 bin 835'ini ve ihraç edilenlerin 565 bin 361'ini otomobiller oluşturdu.

Otomotivin önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa, banttan indirilen otomobillerin 365 bin 260 adetle yüzde 46,7'sini üretti.

Bu üretimin 248 bini OYAK Renault, 117 bin 260'ı da TOFAŞ fabrikalarında yapıldı.

OYAK Renault, ülkenin otomobil üretiminde ilk sırada yer aldı. Firma, Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 31,7'sini Bursa fabrikasında banttan indirdi.

Türkiye'den geçen yıl yurt dışına satılan otomobillerin yüzde 41,4'ü olan 234 bin 27'si Bursa'da üretildi.

OYAK Renault, 2021 yılını 187 bin 923, TOFAŞ ise 46 bin 104 otomobil ihracatıyla kapattı.

Bu rakamla OYAK Renault, otomobil ihracatında da ilk sırada yer aldı. Firma her üç otomobilden birinin ihracatını gerçekleştirdi.

Bursa'da banttan indirilen 365 bin 260 otomobilin yüzde 64'ü yurt dışına gönderildi.

2021'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu.<br>
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Otomobil satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.<br>
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Toplam satışlarda Fiat ilk sırada<br><br>ODD raporundan yapılan derlemeye göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 121 bin 254 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 81 bin 280 satışla ikinci ve Volkswagen (VW) de 68 bin 186 satışla üçüncü sırada yer aldı.
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Ford 67 bin 269 satışla dördüncü ve Toyota da 52 bin 588 satışla beşinci sırada konumlandı.<br>
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Otomobil satışlarında Renault lider<br><br>Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 75 bin 561 adetle Renault oldu. Bunu 73 bin 81'le Fiat ve 53 bin 523 satışla da VW izledi.<br>
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Toyota, 45 bin 899 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai 36 bin 935 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.<br>
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2021'de lüks ve spor otomobil satışları<br><br>Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, tüm markalardan satış yapıldı. Bu dönemde, 11 Bentley, 16 Lamborghini, 22 Ferrari, 33 Aston Martin, 101 Maserati, 138 Jaguar ve 627 Porsche satışı gerçekleştirildi.
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Hafif ticarinin ilk 5'i<br><br>Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 53 bin 217 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 48 bin 173 satışla Fiat ve 14 bin 663 satışla VW izledi.
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Peugeot 9 bin 970 satışla dördüncü ve Dacia da 7 bin 194 satışla beşinci oldu.<br>
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Aralık ayında en çok satılan 5 marka<br><br>2021 yılı aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı aralık ayına göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 oldu.
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2021 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalışla 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.<br>
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Renault aralık satışlarında, 10 bin 665'le ilk sırada yer aldı.
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Renault'yu 10 bin 350 satışla Fiat ve 7 bin 65 satışla Ford takip etti. Toyota 6 bin 629 satışla dördüncü, VW 3 bin 282 satışla beşinci sırada yer aldı.​
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