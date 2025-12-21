Türkiye’den batarya hamlesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü bu çalışmayla, elektrikli araçlardan evlerde kullanılan pillere, nükleer tesislerden savunma alanına kadar uzanan geniş bir yelpazede bataryaların çevreye ve güvenliğe etkisini azaltacak uygulamalar hayata gecirilecek.

KARBON HESABI YAPILACAK

Elektrikli araçlar ve büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde kullanılan bataryaların, üretim sürecinde ne kadar karbon salımı yaptığına ilişkin değerlendirme yapılacak. Bu kapsamda, bataryaların yalnızca kullanım sırasında değil, üretimden geri dönüşüme kadar olan tüm süreçte çevreye etkisinin dikkate alınacağı bir sistem üzerinde çalışılıyor.

ATIK ÜRÜNLER İÇİN PLANLAMA GÜNDEMDE

Kullanım ömrünü tamamlayan bataryaların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasının önüne geçilecek. Atık bataryaların kayıt altına alınması, toplanması ve geri kazanım sürecinin izlenmesi planlanıyor. Bu sayede lityum, kobalt ve nikel gibi değerli maddelerin geri kazanılması, çevreye zarar verecek şekilde bertaraf edilmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Özellikle elektrikli araç bataryalarının ikinci kez kullanılabilmesi veya enerji depolama sistemlerine entegre edilebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu adımın, hem çevresel etkilerin azaltılmasına hem de dışa bağımlılığın düşürülmesine katkı sağlaması bekleniyor.







