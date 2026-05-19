Türkiye'den savunma sanayisinde dev adım: Dünyanın en hafif monoblok dizel motoru yerli imkanlarla üretildi

Mahir Bilal Pirim
22:26 19/05/2026, Salı
Prof. Dr. Hasan Köten
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Köten ve ekibi, Türkiye'nin ilk, dünyanın ise en hafif ve en yüksek sıkıştırma oranına sahip monoblok dizel motorunu geliştirdi. Bi' Parantez YouTube kanalına konuşan Hasan Köten dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye çapında düzenlenen ve yeni teknolojilerin yarıştığı bir etkinlikte birincilik ödülü kazanan bu proje, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı kırmayı hedefliyor.

Tanklarda ve insansız araçlarda kritik rol oynayacak

ASELSAN'ın yaklaşık beş yıl önce yaptığı bir çağrı üzerine üniversite-sanayi işbirliğiyle (TÜBİTAK 1505 projesi kapsamında) hayata geçirilen motor,
askeri alanda büyük bir boşluğu dolduracak.

Özellikle tanklarda ve zırhlı araçlarda "Yardımcı Güç Ünitesi" (APU) olarak kullanılan bu motor, ana motor kapalıyken radarların ve diğer elektronik ekipmanların elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Dar kabin hacimlerinde ve -30 ile +65 derece gibi çok ağır iklim şartlarında çalışabilen motor, aynı zamanda insansız hava (İHA), kara (İKA) ve deniz araçlarında da (İDA) kullanılabilecek.

Kritik parçalar da millileştirildi

Bugüne kadar dünyada sadece birkaç merkezden yüksek mühendislik maliyetleriyle ithal edilebilen bu motorların yerlileştirilmesi,
Türkiye için önemli bir güvenlik ve ekonomik kazanım sağlıyor.
Prof. Dr. Köten, bir motoru yaparken
alt bileşenlerinin de yerli olmasının şart olduğunu
belirterek, motorun üzerindeki bine yakın parçadan en kritik olan yakıt pompasının da Türkiye'de ilk kez bu basınç şartlarında yerli olarak üretildiğini vurguladı

İhracatın Önündeki En Büyük Engel: Yerli Sertifikasyon Eksikliği

Sivil alanda yat ve teknelerde marin jeneratörü olarak da
büyük bir pazar potansiyeline sahip
olan motorun önündeki en büyük engel ise belgelendirme süreçleri.
Geliştirilen yerli motorun
satış fiyatı yaklaşık 3.500 Avro iken,
uluslararası pazarda zorunlu olan "Marin CE" sertifikasını almak için yurt dışındaki onay kuruluşları sadece etiket bedeli olarak
50.000 Avro talep ediyor.
Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen, ülkemizde motor sertifikasyonu ve Marin CE belgesi verecek TÜRKAK onaylı (akredite) bir kuruluşun bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Köten, bürokratik engellerin aşılarak
Türkiye'ye akredite bir motor test laboratuvarı ve onaylanmış kuruluş kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Projeyi gerçekleştiren ekip, en büyük motivasyonlarının "insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" prensibiyle ülkenin sosyoekonomik gücüne ve bağımsızlığına katkı sağlamak olduğunu belirtiyor.

