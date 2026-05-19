Türkiye'den savunma sanayisinde dev adım: Dünyanın en hafif monoblok dizel motoru yerli imkanlarla üretildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Köten ve ekibi, Türkiye'nin ilk, dünyanın ise en hafif ve en yüksek sıkıştırma oranına sahip monoblok dizel motorunu geliştirdi. Bi' Parantez YouTube kanalına konuşan Hasan Köten dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye çapında düzenlenen ve yeni teknolojilerin yarıştığı bir etkinlikte birincilik ödülü kazanan bu proje, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı kırmayı hedefliyor.
Tanklarda ve insansız araçlarda kritik rol oynayacak
Özellikle tanklarda ve zırhlı araçlarda "Yardımcı Güç Ünitesi" (APU) olarak kullanılan bu motor, ana motor kapalıyken radarların ve diğer elektronik ekipmanların elektrik ihtiyacını karşılıyor.
Dar kabin hacimlerinde ve -30 ile +65 derece gibi çok ağır iklim şartlarında çalışabilen motor, aynı zamanda insansız hava (İHA), kara (İKA) ve deniz araçlarında da (İDA) kullanılabilecek.
Kritik parçalar da millileştirildi
İhracatın Önündeki En Büyük Engel: Yerli Sertifikasyon Eksikliği
Projeyi gerçekleştiren ekip, en büyük motivasyonlarının "insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" prensibiyle ülkenin sosyoekonomik gücüne ve bağımsızlığına katkı sağlamak olduğunu belirtiyor.