Türkiye’nin büyümesi küresel ortalamanın üzerinde

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, 2025’in reel sektör açısından korumacılık, ticaret savaşları ve belirsizliklerin öne çıktığı zor bir yıl olduğunu söyledi. Üye anketlerine göre yurt içi satışlar, ihracat ve yatırımlardaki daralmanın istihdam ve nakit akışını olumsuz etkilediğini belirten Özdemir, reel sektörün umutsuz olmadığını ancak 2026’ya “bekle-gör” yaklaşımıyla temkinli girdiğini vurguladı. Özdemir, 2026’da ekonomiyi en fazla etkileyecek konunun finansmana erişim olacağını dile getirdi ve firmaların banka kredileri yerine öz sermaye ve sermaye piyasası araçlarını daha fazla konuşmaya başladığını aktardı. Enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini belirten Özdemir, sürecin uzamasının özellikle KOBİ’ler için risk oluşturduğunu söyledi. Özdemir, reform beklentilerinin başında ise vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve KOBİ’lere alternatif finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin yer aldığını kaydetti.