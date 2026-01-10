Türkiye’nin büyümesi küresel ortalamanın üzerinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2003–2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüyerek küresel ortalamanın 1,9 puan üzerine çıktığını belirtti. MÜSİAD'da konuşan Şimşek, iş dünyasına yönelik kredi mesajında, "Bugüne kadar siz bankaların peşinden koştunuz, yavaş yavaş bankalar sizin kapınızı çalmaya başlayacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yıllık değerlendirme toplantısında ekonomi gündemine ve küresel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda bir sunum yapan Şimşek, jeopolitik risklerin ve ekonomik korumacılığın arttığı bir dönemde Türkiye’nin izleyeceği yol haritasını paylaştı. Bakan Şimşek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen küresel sistemin 'çatırdadığını' ifade etti.
GLOBAL EKONOMİDE KORUMACILIK VE BORÇLULUK RİSKİ
Şimşek, küresel piyasalara bakıldığında Türkiye’nin büyüme performansının dikkat çektiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi 2003–2024 döneminde yıllık yüzde 5,4 oranında büyüyerek, küresel büyüme ortalaması olan yüzde 3,5’in yaklaşık 1,9 puan üzerine çıktı" dedi. Şimşek, dünya ekonomisinin önemli meydan okumalarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Korumacılık eğilimleri küresel ticareti baskılarken, yüksek borçluluk büyümeyi sınırlayan temel unsurlar arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.
ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 20’NİN ALTI
Şimşek, geçen yıl tecrübe edilen ekonomik şokların tekrarlanmaması halinde enflasyonun bu yıl yüzde 20’nin altına ineceğine inandığını söyledi. Şimşek, küresel konjonktürün de Türkiye açısından daha destekleyici bir yapıya kavuşacağını öngördüğünü ifade etti. Konut piyasasına da değinen Şimşek, yeni inşa edilen konutlarla birlikte fiyat-kira makasının kapandığını belirterek, “Kira enflasyonunda normalleşme beklemek lazım” dedi.
ARTIK BANKALAR SİZİN KAPINIZI ÇALACAK
Şimşek, kredilere yönelik iş dünyasına şu mesajları verdi: “Kamunun evini düzene koyması bütçesini iyileştirmesi en çok sizin işinize yarayacak. Hazinemiz 100 TL borç öderken 136 TL borç almış. Piyasadaki ilave kaynağı kendisi almış. 2026'da hedefimiz 100 TL borç ödeyip 100 TL'nin altında borç almak. İlk çeyrekte 100 TL borç ödeyip 80 TL borç alacağız. 306 milyar TL'yi özel sektöre reel sektöre kaynak olarak bırakacağız bankalardan. Bugüne kadar siz bankaların peşinden koştunuz, yavaş yavaş bankalar sizin kapınızı çalmaya başlayacak. Biz kendimize çeki düzen verdik; şimdi çekiliyoruz kaynaklar size akacak.”
Reel sektör temkinli finansman öne çıkıyor
- MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, 2025’in reel sektör açısından korumacılık, ticaret savaşları ve belirsizliklerin öne çıktığı zor bir yıl olduğunu söyledi. Üye anketlerine göre yurt içi satışlar, ihracat ve yatırımlardaki daralmanın istihdam ve nakit akışını olumsuz etkilediğini belirten Özdemir, reel sektörün umutsuz olmadığını ancak 2026’ya “bekle-gör” yaklaşımıyla temkinli girdiğini vurguladı. Özdemir, 2026’da ekonomiyi en fazla etkileyecek konunun finansmana erişim olacağını dile getirdi ve firmaların banka kredileri yerine öz sermaye ve sermaye piyasası araçlarını daha fazla konuşmaya başladığını aktardı. Enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini belirten Özdemir, sürecin uzamasının özellikle KOBİ’ler için risk oluşturduğunu söyledi. Özdemir, reform beklentilerinin başında ise vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve KOBİ’lere alternatif finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin yer aldığını kaydetti.